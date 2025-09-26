Agencias

El secreto de las lavanderías para eliminar manchas de tinta, grasa o pintura fresca: un producto poco conocido

Tinta que se derrama en una camisa, grasa que no desaparece ni tras varios lavados o pintura fresca que arruina una prenda. Son manchas que parecen imposibles de quitar y que suelen condenar la ropa al fondo del armario. Sin embargo, las lavanderías profesionales cuentan con un aliado poco conocido fuera del sector que permite devolverlas a la vida.

El ingeniero químico Diego Fernández, conocido en redes como @renovandoconideas, lo revelaba en uno de sus vídeos virales: se trata del butil glicol, un disolvente eficaz para eliminar residuos de tinta, grasa o pintura. "Este es el secreto mejor guardado de las lavanderías", asegura.

CÓMO FUNCIONA EL BUTIL GLICOL

El procedimiento es sencillo: pulverizar directamente sobre la mancha, dejar actuar entre uno y tres minutos, frotar con un cepillo de cerdas suaves y lavar la prenda de inmediato. Fernández lo demostró en una camisa manchada de tinta: tras un par de aplicaciones, la mancha desapareció por completo.

Además de en ropa, también puede aplicarse para eliminar residuos de adhesivos o chicles en superficies no porosas. En cualquier caso, conviene hacer siempre una prueba en un área poco visible de la prenda para comprobar la resistencia del color.

https://www.tiktok.com/@renovandoconideas/video/7533727534907788550

En España, el butil glicol está disponible en droguerías especializadas y en tiendas online, aunque no es habitual encontrarlo en supermercados. Se trata de un producto orientado sobre todo a un uso profesional.

PRECAUCIONES NECESARIAS

Al ser un solvente potente, requiere un manejo cuidadoso. Las fichas de seguridad advierten que puede provocar irritación en la piel y los ojos, y que resulta tóxico en caso de inhalación. Por eso, se recomienda usar guantes, trabajar en espacios ventilados y evitar el contacto directo.

Además, nunca debe mezclarse con cloro ni con otros productos de limpieza. En caso de accidente, lo indicado es aclarar la zona afectada con abundante agua y buscar atención médica si persisten los síntomas.

