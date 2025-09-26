El Consejo de Seguridad de la ONU rechaza un intento de retrasar la reimposición de sanciones contra Irán

El Consejo de Seguridad de Naciones Unidas ha rechazado un intento de retrasar seis meses la reimposición de sanciones de la ONU contra Irán, que entrará en vigor este sábado, después de que la 'troika' europea impulsase el mecanismo conocido como 'snapback'.

El texto, que buscaba retrasar hasta el 26 de abril de 2026 las sanciones, no ha sido aprobado este viernes después de que nueve países hayan votado en contra --entre ellos Francia, Reino Unido y Estados Unidos-- y cuatro hayan votado a favor, mientras que dos se han abstenido.

El Gobierno de Irán advirtió el pasado fin de semana de que romperá el acuerdo alcanzado el pasado 9 de septiembre con el Organismo Internacional para la Energía Atómica (OIEA) si finalmente se reimponen las sanciones de la ONU, suspendidas tras el histórico acuerdo nuclear de 2015.

Irán, cuyo Parlamento aprobó suspender la cooperación con el OIEA, --asunto que dejó en manos del Consejo Supremo de Seguridad Nacional iraní--, acusó al director general del organismo, Rafael Grossi, de "oscurecer la verdad" sobre el programa nuclear iraní con un "informe sesgado" que fue "instrumentalizado" por el E3 para reactivar las sanciones.

Dicho informe fue utilizado para preparar la resolución aprobada el 12 de junio por la Junta de Gobernadores del OIEA, que sostuvo que Irán estaba violando sus obligaciones por primera vez en dos décadas. Israel lanzó apenas un día después una ofensiva contra Teherán a la que se sumó el 22 de junio Estados Unidos con una serie de bombardeos contra tres instalaciones nucleares iraníes.