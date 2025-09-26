Curro Romero recibe el alta hospitalaria

Curro Romero ha recibido este viernes, 26 de septiembre, el alta hospitalario tras haber estado ingresado desde el pasado domingo a causa de una neumonía en el Hospital Virgen de Macarena de Sevilla. Acompañado por una auxiliar de enfermería y por su mujer, Carmen Tello, el torero ha salido del centro con buen aspecto y saludando a la prensa.

Ha sido Tello quien ha atendido a las cámaras de la prensa, asegurando que Curro se encuentra "muy bien, está contento y deseando llegar a casa" aunque también ha explicado que "tiene que seguir el tratamiento en casa, pero todo muy bien".

Carmen ha desvelado que la recuperación que ha tenido ha sido muy rápida porque "nada más llegar aquí dieron con la neumonía que tenía y se lo atajaron bien"... pero ha recalcado que lo más importante es que el diestro "quiere vivir, le gusta la vida y las personas que quieren vivir luchan mucho".

El diestro contrajo el Covid hace unos días y, aunque su evolución era positiva, en la madrugada del lunes se complicó su estado con mucha tos y fiebre muy alta y decidieron trasladarlo de urgencia al centro médico, donde actualmente se encontraría en observación.

Ya adelantaba este miércoles la periodista Beatriz Cortazar en 'Y ahora Sonsoles' que el torero había sido trasladado a planta debido a su mejoría y hoy, dos días después, se ha marchado con su mujer a su domicilio para descansar y recuperarse del todo.