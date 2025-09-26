Corea del Sur denuncia la violación de la frontera marítima por parte de un mercante de Corea del Norte

Las autoridades de Corea del Sur han denunciado este viernes que un mercante norcoreano ha cruzado brevemente la frontera marítima en el mar Amarillo, antes de destacar que el buque se retiró de la zona después de que las tropas de Seúl realizaran varios disparos de advertencia, sin que Pyongyang se haya pronunciado sobre lo sucedido.

El Estado Mayor Conjunto surcoreano ha indicado que el mercante, de 140 metros de eslora, cruzó la Línea Límite Norte --la frontera marítima 'de facto'-- cerca de la isla de Baengnyeong, penetrando unos cinco kilómetros en el área y permaneciendo en la zona durante cerca de una hora.

El Ejército surcoreano emitió advertencias por radio ante la aproximación del buque a la frontera marítima y, después de que entrara en sus aguas, realizó cerca de 60 disparos de advertencia, lo que llevó al barco a girar y retirarse hacia aguas de Corea del Norte, según ha recogido la agencia surcoreana de noticias Yonhap.

Fuentes del Estado Mayor Conjunto surcoreano han explicado que cerca de una decena de buques chinos estaban ubicados cerca de la frontera marítima en estos momentos, por lo que Seúl está analizando la posibilidad de que el mercante norcoreano cruzara la línea intentando evitar una colisión con dichas embarcaciones.

Asimismo, han subrayado que el mercante, identificado como 'Toksong', portaba una bandera de China y cambió su nacionalidad en el sistema de identificación automático a China después de cruzar la frontera marítima, si bien han manifestado que no se detectaron movimientos sospechosos del Ejército de Corea del Norte durante el incidente.

El suceso es el primero de este tipo en tres años, ya que el último incidente similar se había registrado en octubre de 2022, cuando un mercante norcoreano cruzó la frontera marítima en el mar Amarillo durante un corto espacio de tiempo antes de retirarse igualmente después de que la Armada surcoreana realizara disparos de advertencia.

Dicho suceso llevó a Corea del Norte a acusar a Corea del Sur de violar la frontera marítima, dado que Pyongyang no reconoce la Línea Límite Norte y asegura que la misma debería estar más al sur, con lo que negó que el mercante hubiera llegado a penetrar en aguas surcoreanas.