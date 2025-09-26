Conversia lanza Signo, la plataforma de IA diseñada para la gestión del cumplimiento normativo para pymes y autónomos

Conversia ha lanzado Signo, una solución que combina inteligencia artificial (IA) y experiencia humana de asesoramiento jurídico para simplificar el cumplimiento de la Protección de Datos Personales, así como otras normativas, que deben cumplir las pequeñas y medianas empresas y los profesionales autónomos.

La consultora especializada en servicios de cumplimiento normativo para empresas ha compartido cómo, a lo largo de 20 años de servicio, sus clientes cada vez tienen más obligaciones y burocracia que "les alejan de su negocio" y de "su pasión".

En este sentido, de cara a facilitar el proceso de ser empresario o emprendedor, Conversia ha creado Signo, una solución diseñada para cumplir de manera "sencilla, económica y segura" con todas las normativas actuales, tal y como ha compartido el CEO de Conversia, Alfonso Corral.

Concretamente, Signo es una plataforma de 'software' como servicio (SaaS por sus siglas en inglés) que combina capacidades de IA con la experiencia humana de Conversia y que, entrenado con más de 100.000 procesos reales de adecuación a la normativa, permite generar en menos de 15 minutos la documentación necesaria para cumplir la legislación en materia de Protección de Datos, manteniéndola siempre actualizada.

Así, tal y como ha explicado la compañía en un comunicado, la plataforma es accesible desde cualquier dispositivo y en cualquier momento. Además, se ha diseñado para que sea autogestionable y comprensible, de manera que los usuarios puedan ocuparse directamente de sus obligaciones legales, de forma sencilla.

Conversia también ha matizado que Signo funciona como "una plataforma viva", dado que es capaz de adaptarse de manera dinámica a los cambios legislativos y de la empresa, garantizando así que cada proceso de cumplimiento se mantenga vigente.

Igualmente, el proceso de adecuación se desarrolla de forma guiada, con la posibilidad de que las empresas cuenten con el acompañamiento de consultores y asesores jurídicos expertos en protección de datos, cuando sea necesario.

A todo ello se le suma que se ha pensado con un carácter democratizador, es decir, como un servicio al que puedan acceder todas las pymes y autónomos. Esto se debe a que, con un precio de 80 euros anuales, se presenta como una alternativa competitiva frente a los servicios de asesoría jurídica tradicionales.

"Con Signo damos un paso decisivo en nuestra misión de aportar tranquilidad en la gestión del cumplimiento normativo. Signo es fruto de más de veinte años de experiencia y de la apuesta de Conversia por la innovación, al integrar tecnologías disruptivas, como la inteligencia artificial, con la calidad y la solvencia que nos caracterizan", ha concluido Corral.

Conviene destacar que también se añade un seguro de responsabilidad civil, lo que "incrementa la seguridad y la confianza de los negocios que son usuarios", tal y como ha asegurado la consultora.