Condenado a cinco años de cárcel un hombre en Estonia por colaboración con las autoridades de Rusia

Un tribunal de Estonia ha condenado a cinco años de cárcel a un hombre por colaborar con el Servicio Federal de Seguridad ruso (FSB) y entregar información a Moscú sobre asuntos de defensa nacional, seguridad interna y contexto político en el país europeo.

El hombre, identificado como Igor Lobin, ha sido sentenciado después de alcanzar un acuerdo con la Fiscalía al reconocer los cargos, después de establecer lazos con el FSB en 2017 para colaborar con la agencia y entregar información a las autoridades rusas.

La Fiscalía ha indicado que "el FSB está interesado en obtener información sobre instalaciones vinculadas a la defensa nacional, el personal y las actividades de las fuerzas de seguridad, así como las maniobras" de las Fuerza Armadas, así como "la transición a la educación en estonio" y "la preparación ante crisis".

La fiscal general de Estonia, Triinu Olev-Aas, ha señalado que "recopilar información para los servicios especiales rusos y ayudarlos supone atentar contra la seguridad de Estonia, por lo que cooperar con cualquier servicio especial ruso pone en peligro el orden constitucional de Estonia".

"Cooperar con Rusia contra Estonia es punible, y la consecuencia de cualquier delito contra el Estado puede ser varios años de prisión", ha explicado, según un comunicado de la Fiscalía, que insiste en que Lobin trabajó "durante un largo periodo de tiempo" como "un actor divisivo" en las operaciones de influencia rusas para "demoler la cohesión social en Estonia".

En este sentido, la Fiscalía ha argüido que Moscú busca con estos esfuerzos "afectar los lazos entre la Unión Europea (UE) y los Estados miembro de la OTAN, socavar el orden constitucional, la seguridad nacional y, de ser necesario, la integridad territorial".