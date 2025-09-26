Agencias

Ascienden a cerca de 65.550 los palestinos muertos por la ofensiva de Israel contra la Franja de Gaza

Por Newsroom Infobae

Las autoridades de la Franja de Gaza, controladas por el Movimiento de Resistencia Islámica (Hamás), han denunciado este viernes la muerte de cerca de 50 palestinos a causa de los ataques perpetrados durante el último día por el Ejército de Israel, en el marco de la ofensiva desatada contra el enclave tras los ataques del 7 de octubre de 2023, con lo que la cifra de fallecidos roza ya los 65.550.

El Ministerio de Sanidad gazatí ha señalado en un comunicado que durante las últimas 24 horas se han confirmado 47 fallecidos y 142 heridos, por lo que ha subrayado que "el balance de víctimas de la agresión israelí ha aumentado a 65.549 mártires y 167.518 heridos desde el 7 de octubre".

Así, ha detallado que entre los muertos durante el último día hay cinco personas tiroteadas cuando intentaban obtener ayuda humanitaria, antes de agregar que al menos 2.543 palestinos han muerto y 18.614 han resultado heridos en este tipo de incidentes, condenados por la comunidad internacional.

Por otra parte, ha reseñado que 12.956 palestinos han muerto y 55.477 han resultado heridos desde el 18 de marzo, fecha en la que Israel rompió el alto el fuego pactado en enero con Hamás y relanzó su ofensiva contra el territorio costero, si bien ha apuntado que "aún hay víctimas entre los escombros y tiradas en las calles, ya que las ambulancias y los equipos de Protección Civil no pueden llegar a ellas".

