Almeida: "Si sólo influyen criterios deportivos y técnicos, la final del Mundial 2030 debería ser en Madrid"

El alcalde de Madrid, José Luis Martínez-Almeida, se mostró esperanzado este viernes de que el Centro Internacional de Prensa (IBC) del Mundial de 2030 se instale en la capital ya que esta presenta la candidatura "mejor puntuada desde el punto de vista técnico", y, sin olvidar lo sucedido con las candidaturas para los Juegos, dejó claro que "si sólo influyen criterios deportivos y técnicos", la ciudad debería acoger la final del evento.

"El IBC es la gran apuesta que se nos pidió por parte de FIFA y que forma parte de la candidatura, que ha sido la mejor puntuada desde el punto de vista técnico. No ha habido una candidatura que haya alcanzado la puntuación ni la valoración que ha alcanzado la ciudad de Madrid para poder albergar la final del Mundial del 2030", remarcó Martínez-Almeida a los medios desde los recintos feriales de la Casa de Campo.

En este sentido, el edil confía en que este tipo de decisiones "se siga y se rija únicamente por criterios deportivos y criterios técnicos". "Ya desafortunadamente hemos visto en algunas otras lizas en las que hemos participado y especialmente en los Juegos Olímpicos, que ser la mejor candidatura no quiere decir que podamos ganar", advirtió.

"Puede haber intereses distintos de los deportivos y los técnicos, y esperemos que en este caso no suceda ahora mismo porque, insisto, el esfuerzo que hicimos ante FIFA para conformar la candidatura y el esfuerzo para la ciudad de Madrid es muy importante por el IBC. Esperemos que no haya ningún otro tipo de factor que influya en la decisión, porque si sólo influyen los criterios deportivos y técnicos, la final del Mundial 2030 debería ser y estoy seguro de que será en Madrid", sentenció.