Agencias

Zelenski y Macron abordan un posible refuerzo de la defensa aérea de Ucrania durante una reunión en Nueva York

Por Newsroom Infobae

Guardar

Los presidentes de Ucrania y Francia, Volodimir Zelenski y Emmanuel Macron, respectivamente, han abordado un posible refuerzo de la defensa aérea de Ucrania durante una reunión celebrada en Nueva York en los márgenes de la 80ª Asamblea General de Naciones Unida, ante la ofensiva militar rusa y después de los últimos incidentes en el espacio aéreo de varios países de la OTAN.

"Hemos discutido sobre el fortalecimiento de la defensa aérea de Ucrania, la escalada de Rusia contra países europeos y los casos de drones detectados en Polonia, Rumanía y Dinamarca, así como de aviones de combate en Estonia. Se requieren una respuesta y una acción rápidas", ha dicho Zelenski en un mensaje en su cuenta en la red social X después de la reunión.

La Presidencia ucraniana ha apuntado en un comunicado que Zelenski subrayó que en medio del aumento de los ataques rusos de cara al verano, una acción rápida es esencial", sin más detalles al respecto.

Por otra parte, Zelenski ha afirmado que ambos abordaron también "el uso de activos rusos congelados en beneficio de Ucrania" y "el endurecimiento de las sanciones contra Rusia, en particular en lo que respecta a su flota de petroleros en la sombra". "Doy las gracias a Emmanuel y a toda Francia por su apoyo a Ucrania y por sus esfuerzos para lograr la paz", ha señalado el mandatario ucraniano.

Macron, por su parte, ha publicado un breve vídeo en su cuenta en X en la que se ve cómo da un abrazo a Zelenski antes de la reunión, sin que por ahora el Elíseo haya dado una valoración sobre el encuentro, que llega en medio de la intensificación de la ofensiva rusa al hilo de la invasión desatada en febrero de 2022, sin que los esfuerzos para un alto el fuego hayan dado frutos hasta la fecha.

Temas Relacionados

EuropaPress

Últimas Noticias

Oliu (Sabadell) avisa de la OPA a los accionistas: "Por un plato de lentejas, no vale la pena"

Oliu (Sabadell) avisa de la

Dinamarca habla de "ataque híbrido" tras un nuevo sobrevuelo de drones cerca de varios aeropuertos

Dinamarca habla de "ataque híbrido"

Almeida cree que el Rey hizo sobre Gaza "el discurso que había que hacer"

Almeida cree que el Rey

Corea del Sur dice que Corea del Norte cuenta con unas dos toneladas de uranio altamente enriquecido

Corea del Sur dice que

La CNMV autoriza la nueva oferta de BBVA sobre Sabadell y amplía el plazo de aceptación hasta el 10 de octubre

La CNMV autoriza la nueva