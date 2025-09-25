Xiaomi estrena pantalla trasera y la potencia del nuevo Snapdragon 8 Elite Gen 5 en sus nueva serie Xiaomi 17

Xiaomi ha presentado su nueva serie buque insignia Xiaomi 17 que, compuesta por los modelos Xiaomi 17, 17 Pro y 17 Pro Max, destacando estos últimos por integrar una pantalla en la parte trasera complementando el módulo de cámaras, además de estar impulsados por el procesador Snapdragon 8 Elite Gen 5.

La compañía ha dado a conocer su nueva familia de 'smartphones' de la serie número en una presentación que ha tenido lugar este jueves en China, donde, tal y como ya adelantó anteriormente, da el salto a la generación 17.

En este sentido, Xiaomi ha presentado los nuevos Xiaomi 17 Pro y Pro Max, que destacan por integrar una segunda pantalla en la parte trasera del dispositivo. Esta pantalla en forma rectangular se integra junto a las lentes de la cámara y tiene el objetivo de facilitar controles como la reproducción de audio, mostrar notificaciones o permitir hacer fotos 'selfi' con las cámaras traseras.

Es decir, se trata de un formato que lleva las principales funciones del 'smartphone' para facilitar tareas sencillas de forma accesible. Así, esta nueva pantalla tiene un tamaño de 2,7 pulgadas en el caso del modelo Pro y aumenta a 2,9 pulgadas en la opción Pro Max.

Respecto a lo demás, los nuevos 'smartphones' mantienen un diseño similar a la generación anterior, con un acabado de cristal mate en la parte trasera y un chásis de aluminio. Asimismo, se han presentado en los colores verde, morado, blanco y negro.

La pantalla principal, por su parte, cuenta con un panel AMOLED de 6,3 pulgadas en el caso del Xiaomi 17 Pro y de 6,9 pulgadas en el modelo Pro Max. En ambos casos, comparte una resolución de 1,5 K, una tasa de refresco de 120 Hz y un brillo máximo de 3.500 nits.

En cuanto a las capacidades fotográficas, los nuevos Xiaomi 17 Pro y Pro Max cuentan con una triple cámara desarrollada de la mano de Leica, con un sensor principal con apertura f/1,67 y un gran angular, ambos de 50 MP. En el caso del 17 Pro, la cámara se completa con un teleobjetivo de 20 cm con zoom óptico 5x y apertura f/3,0, también de 50 MP.

Por su parte, el 17 Pro Max combina su cámara con un sensor teleobjetivo con sensor más grande de 1/2 pulgadas y una apertura f/2,6, también de 50 MP y con zoom óptico 5x. La cámara frontal, es de 50 MP en ambos casos.

Siguiendo esta línea, la batería del modelo Pro cuenta con una capacidad de 6,300 mAh, mientras que la versión Pro Max aumenta esta capacidad a los 7.500 mAh. Igualmente, ambos disponen de carga rápida de 100 W por cable y de 50 W inalámbrica. A ello se le añade una opción de carga inversa de 22,5 W.

Todas estas características están impulsadas por la potencia del procesador de Qualcomm recién presentado, Snapdragon 8 Elite Gen 5 que, fabricado con un proceso de 3 nanómetros, está equipado con una CPU Oryon de tercera generación, una GPU Adreno mejorada y una NPU Hexagon, con lo que asegura facilitar una multitarea ultrarrápida, eficiencia energética y procesamiento de IA de "vanguardia".

Este procesador se acompaña de una memoria RAM LPDDR5X de entre 12 y 16 GB y un almacenamiento UFS 4.1 de hasta 1TB.

XIAOMI 17

El modelo estándar de la serie tampoco se queda atrás con respecto a las versiones Pro y Pro Max, ya que también está equipado con el nuevo Snapdragon 8 Elite Gen 5 para ofrecer un alto rendimiento, en este caso, se acompaña de una configuración de entre 12 y 16 GB de memoria RAM y entre 256 y 512 GB de almacenamiento.

En cuanto a su diseño, también mantiene las líneas de la generación anterior, con bordes rectos y esquinas redondeadas, y un cuerpo de aluminio con acabado cristal mate en la parte trasera. Asimismo, continúa con un módulo de cámaras en formato cuadrado situado en la esquina superior izquierda, en este caso sin segunda pantalla. Se ha presentado en los colores negro, blanco y verde.

La pantalla principal de este modelo comparte características con las de las otras versiones de la serie, con un tamaño de 6,3 pulgadas. Igualmente, también integra una triple cámara de 50 MP y la batería, por su parte, tiene una capacidad de 7.000 mAh, y comparte la carga rápida e inalámbrica de la serie.

La serie Xiaomi 17 está impulsada por la nueva iteración de sistema operativo de Xiaomi HyperOS 3, que se basa en Android 16. En cuanto a conectividad, los nuevos 'smartphones' cuentan con compatibilidad para Bluetooth 5.4, WiFi 7 y redes 5G. Además, también integran conectividad satelital y certificación IP68.