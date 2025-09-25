Vincci Hoteles frena el desperdicio alimentario en 27 de sus establecimientos junto a Too Good To Go

Vincci Hoteles anuncia la firma de un acuerdo de colaboración con Too Good To Go, aplicación que conecta a usuarios con establecimientos para combatir el desperdicio de comida.

En el marco del Día Internacional de Concienciación sobre la Pérdida y el Desperdicio de Alimentos, esta alianza estratégica busca dar una segunda vida a los alimentos no consumidos en los desayunos buffet de la cadena hotelera, reafirmando su compromiso con la sostenibilidad.

Desde abril de 2024, Vincci Hoteles llevó a cabo un proyecto piloto en dos de sus hoteles, donde la iniciativa fue muy bien recibida tanto por el personal como por los usuarios de la aplicación.

Gracias a la experiencia positiva y a las excelentes valoraciones obtenidas, la cadena ha decidido extender esta colaboración a casi todos sus hoteles en España.

Ahora, los clientes pueden adquirir a través de la app de Too Good To Go packs especiales con los excedentes del desayuno. De esta forma, los alimentos que no han sido servidos durante el buffet encuentran un destino útil en lugar de acabar en la basura.

DESAYUNOS DE CALIDAD A UN PRECIO ESPECIAL

El equipo de cocina de Vincci Hoteles selecciona cuidadosamente, siguiendo estrictos criterios de seguridad e higiene, los productos que no se han consumido durante el desayuno. Con ellos, preparan packs variados y equilibrados que están disponibles a un precio reducido en la aplicación.

El contenido de estos packs cambia cada día, pero siempre incluyen una propuesta completa. Los usuarios pueden encontrar desde bollería artesanal y fruta fresca hasta yogures, bocadillos o incluso tortilla española, todo ello listo para ser recogido y disfrutado.

"El Plan de Gestión y Minimización de Residuos siempre ha sido un pilar de nuestro compromiso medioambiental", señala César Pérez, Director de Calidad y Sostenibilidad de Vincci Hoteles.

Además, destaca el doble impacto de esta acción: "el impacto no es solo medioambiental, sino también social, y por eso esta colaboración nos permite reforzar nuestra vocación de aportar valor desde un enfoque responsable y útil para la comunidad."