Terelu Campos, seria y con prisa, evita desvelar qué le han parecido las declaraciones de Mar Flores

Terelu Campos ha reaparecido ante las cámaras tras las declaraciones que hizo Mar Flores ayer en la presentación de sus memorias, 'Mar en calma', asegurando que le había molestado el 'posado de la venganza' que tuvo lugar en la fiesta de cumpleaños de la presentadora de televisión.

La hija de María Teresa Campos se ha dejado ver visitando a su hija y a Carlo Costanzia en el domicilio donde viven, pero ha preferido no hacer ningún comentario al preguntarle por esas afirmaciones de la modelo.

"¿A ti te hubiera gustado ver esa foto? ¿Te hubiera gustado ver ese programa? Te lo estoy diciendo todo, ¿me ha molestado? Pues sí, pero cada uno hace lo que cree que debe hacer", dijo la modelo al preguntarle por el posado de su hijo junto a su padre en el cumpleaños de Terelu.

Sin embargo, parece que la madre de Alejandra no quiere entrar en guerra con la modelo porque no solo ha guardado silencio sino que ha entrado a máxima velocidad en el portal de la vivienda de su hija para evitar más cuestiones sobre Mar.