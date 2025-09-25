Agencias

Somalia anuncia la muerte de tres altos cargos de Al Shabaab

Las autoridades de Somalia han anunciado la muerte de tres altos cargos del grupo terrorista Al Shabaab, vinculado a Al Qaeda, en una operación llevada a cabo por los servicios de Inteligencia en la región de Hiiraan, situada en el centro del país africano.

La Agencia Nacional de Inteligencia y Seguridad (NISA) ha indicado que la operación fue llevada a cabo con la colaboración de "socios internacionales", sin más detalles, antes de afirmar que entre los muertos figura un sospechoso de orquestar atentados en territorio de Somalia.

"Las fuerzas de seguridad, junto con nuestros socios internacionales, siguen comprometidas a erradicar la amenaza jariyí --expresión que emplea el Gobierno somalí para designar principalmente al grupo terrorista-- y restablecer la paz en las zonas liberadas", ha recalcado, tal y como ha recogido la agencia estatal somalí de noticias, SONNA.

El grupo ha incrementado sus ataques en los últimos meses, llegando a tomar zonas del norte de Mogadiscio a pesar de que las autoridades han incrementado su ofensiva contra Al Shabaab con apoyo de clanes y milicias locales, todo ello como parte del plan adoptado por el presidente, Hasán Sheij Mohamud, quien prometió al asumir el cargo en mayo de 2022 poner la lucha antiterrorista en el centro de sus políticas.

