Seis ciudades de EE.UU., Dubái y Punta Cana, destinos de larga distancia asequibles para otoño, según Kayak

Estados Unidos, Dubái (Emiratos Árabes Unidos), Punta Cana (República Dominicana), Nueva Delhi (India) y Hong Kong son los destinos de larga distancia más asequibles para los españoles durante este otoño, según datos de Kayak.

Así, la ciudad estadounidense de Boston se sitúa en primer lugar con un precio medio de un vuelo de ida y vuelta en clase turista de 438 euros, entre el 22 de septiembre y 30 de noviembre, seguida de Nueva York (454 euros), Miami (492 euros), Chicago (514 euros) y San Francisco (532 euros), que completan el 'top 5'.

Por otro lado, y según búsquedas de vuelo, Tokio (Japón) es el destino de larga distancia más buscado, con un precio medio de los vuelos de 879 euros. En segundo lugar, Nueva York, y cerrando el podio, Buenos Aires (Argentina), con un coste de los vuelos de 1.076 euros.

En esta lista figuran, por este orden, Bangkok (Tailandia), con un precio de 619 euros; México, por 624 euros; Lima (Perú), por 810 euros; Osaka (Japón), Bali (Indonesia), por 760 euros; Miami; y Seúl (Corea del Sur), por 715 euros.

"Nuestros datos revelan que esta temporada de otoño se perfila como una oportunidad de oro para explorar, ya sea paseando por las calles iluminadas con neones de Tokio, descubriendo Estados Unidos o probando la gastronomía local en Latinoamérica", según la directora comercial de Kayak para Europa, Natalia Diez-Rivas.