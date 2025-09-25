Sánchez, Boric y Orsi recuerdan a Mujica en Nueva York, para quien la vida era "en plural"

Alicia Sánchez Gómez

Nueva York, 24 sep (EFE).- Los presidentes de España, Chile y Uruguay recordaron este miércoles en Nueva York el legado del expresidente uruguayo José "Pepe" Mujica, para quien la vida "siempre fue en plural".

"Para él, la vida no podía declinarse en singular; para él la vida siempre fue en plural (...). Y es que los seres humanos construimos los vínculos más firmes a través de la conversación", expresó el mandatario del Gobierno español, Pedro Sánchez, durante un evento titulado "Democracia Siempre", que se celebró de manera paralela a la semana de alto nivel de la ONU.

Sánchez apuntó en el foro, en el que se unió al presidente chileno, Gabriel Boric, y al de Uruguay, Yamandú Orsi, que Mujica dejó como tarea "cuidar la vida", y recordó el popular discurso que el uruguayo dio en 2013 frente a la Asamblea General de la ONU.

Las palabras de Mujica aquel día, que fueron proyectadas ante los espectadores que acudieron hoy al foro, emocionaron al presidente uruguayo, Yamandú Orsi, que tomó la palabra con la voz entrecortada.

"A Uruguay nos conocían en el mundo por cosas como el deporte, pero de un tiempo a esta parte nos conocen más por Mujica que por otra cosa, y eso se lo tengo que agradecer", afirmó.

Mujica, que falleció el pasado mayo a causa de un cáncer, fue apodado durante su mandato (2010-2015) como "el presidente más pobre del mundo", un título que él siempre rechazó.

Pero sí que defendió la vida en la "austeridad" y defendió que de nada vale acumular riqueza, tal y como puntualizó Orsi.

Mientras, el presidente chileno, Gabriel Boric, aseguró que el mejor homenaje que puede hacerse a Mujica es "seguir luchando y trabajando".

Su legado, insistió, es amplio y diverso pero, sobre todo, "actual", y su figura no debe ser "un monumento al que llevarle flores" sino más bien "una idea de acción".

Boric llamó además a la izquierda a aprender de sus errores, subrayando que Mujica asumió "de manera muy dura" los fallos que su generación había cometido.

En el evento, organizado por el Congreso Panamericano, el Foro Iniciativa Mujica y el Remarque Institute, múltiples ponentes hicieron referencia al "genocidio" que está teniendo lugar en Gaza.

"¿Qué diría Mujica de lo que está pasando en Gaza? ¿Qué diría al ver la franja convertida en un cementerio de niños y niñas?", se preguntó Sánchez.

Entre el público escuchaba precisamente el embajador palestino ante la ONU, Riyad Mansour, que recibió los vítores y aplausos del público después de que uno de los mediadores del evento diera cuenta de su presencia.

Más allá de los presidentes, hoy recordaron el legado de Mujica otras figuras políticas como el gobernador de Buenos Aires, Axel Kicillof, o la senadora colombiana Clara López Obregón.

En el evento se proyectó además un breve discurso de la exvicepresidenta de Uruguay y esposa de Mujica, Lucía Topolansky, que arrancó los aplausos del público.

En el vídeo, Topolansky, rodeada de un grupo de jóvenes, dijo que hay que dejar paso a las nuevas generaciones para "continuar la lucha", y apostó por construir una democracia "que sea para todos".

El presidente colombiano, Gustavo Petro, y el de Brasil, Luis Inácio Lula da Silva, no participaron en el foro, pese a que en un primer momento su asistencia estaba anunciada. EFE

