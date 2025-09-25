Agencias

Rusia cifra en más de 200 las localidades conquistadas en Ucrania en lo que va de año

Las Fuerzas Armadas de Rusia se han hecho con el control de más de 200 localidades del este de Ucrania en lo que va de año, según el recuento del Ministerio de Defensa ruso, que habitualmente choca con las versiones ofrecidas por las autoridades ucranianas y que niegan la supuesta pérdida de territorios.

Moscú estima que las zonas "liberadas" suman más de 4.700 kilómetros cuadrados, de los cuales unos 3.300 corresponderían a la región de Donestk, donde se concentran los principales combates. En cuanto a las localidades, entre el 1 de enero y el 25 de septiembre habrían sido tomadas al menos 205 que estarían ya "bajo control total" de las fuerzas rusas.

El Ministerio de Defensa ha informado precisamente este jueves en otro comunicado de avances en el pueblo de Berezove, situado en la región ucraniana de Dnipropetrovsk. La ofensiva por tanto continúa pese a los esfuerzos diplomáticos impulsados por la Administración de Donald Trump para tratar de que Moscú y Kiev acerquen posturas.

Trump, que llegó a sugerir a su homólogo ucraniano, Volodimir Zelenski, que debía hacer concesiones territoriales, ha asegurado esta semana que es factible que Ucrania recupere todas las zonas ocupadas, un optimismo que no ha gustado en el Kremlin, que lo considera un "error" destinado a prolongar el conflicto.

EuropaPress

