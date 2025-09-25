Romain Grosjean pilotará este viernes un Fórmula 1 por primera vez desde el accidente de Baréin en 2020

El ex piloto de Fórmula 1 francés Romain Grosjean volverá a subirse a un monoplaza de Fórmula 1, un VF-23 de Haas, por primera vez este viernes en el Circuito de Mugello (Italia) desde su dramático accidente en el Gran Premio de Baréin de 2020, dijo su ex equipo Haas en X el jueves.

Según anunció el equipo estadounidense en su redes sociales, el piloto francés, de 39 años, conducirá el VF-23, utilizado por Haas en la temporada 2023, durante una prueba en el trazado italiano de Mugello este viernes.

"Decir que estoy emocionado por volver al volante de un coche de Fórmula 1 sería, naturalmente, quedarse corto. Realmente no puedo creer que hayan pasado casi cinco años, pero volver con mi antiguo equipo es realmente algo especial", expresó Grosjean.

Además, reveló que usará un casco muy especial. "Mis hijos habían diseñado mi casco para el que se suponía que iba a ser mi último Gran Premio en Abu Dabi en 2020; por fin voy a poder estrenarlo en un coche de Fórmula 1 el viernes", celebró.

Grosjean sufrió un grave accidente en Baréin en 2020, al estrellarse contra las barreras en la primera vuelta, quedándose después envuelto en una bola de fuego casi 30 segundos tras partirse su coche por la mitad. El francés pudo salir del monoplaza ayudado por dos delegados médicos.

Sufrió quemaduras en ambas manos y tuvo que ser operado. En ese momento, Grosjean ya había sido informado de que su contrato con Haas no se prorrogaría y, dado que se perdió las dos últimas pruebas de 2020, el GP de Baréin fue su última carrera de F1.

"Estoy absolutamente emocionado por recibir a Grosjean de nuevo en un coche de Fórmula 1 por primera vez en cinco años, pero especialmente orgulloso de que regrese en uno de nuestros coches, es lo más apropiado", expresó el director del equipo Haas, Ayao Komatsu.