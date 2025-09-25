Policía peruana anuncia la captura del cabecilla criminal, alias El Monstruo, en Paraguay

Lima, 24 sep (EFE).- La Policía Nacional de Perú anunció este miércoles la captura en Paraguay del cabecilla criminal peruano Erick Luis Moreno Hernández, alias El Monstruo, denunciado por delitos de extorsión y secuestro y quien estaba escondido en Brasil y Paraguay en los últimos meses.

En un mensaje de último minuto, compartido en la red social X, la Policía Nacional indicó que agentes de un grupo especial contra el crimen organizado lograron la captura de Moreno Hernández, "principal cabecilla de organizaciones criminales dedicadas a la extorsión y sicariato".

Los canales locales difundieron imágenes de la captura de Moreno en una casa, donde fue capturado por numerosos agentes policiales, aparentemente de Paraguay y Perú, y luego mostrado a las cámaras con el pelo crecido y bigote.

En agosto pasado, el gobierno peruano había aprobado ampliar su pedido de extradición de Paraguay con el delito de robo agravado, tras solicitarse inicialmente por los delitos de secuestro, organización criminal y extorsión agravada.

La Policía Nacional detalló en X que la "exitosa operación conjunta se realizó en coordinación con autoridades internacionales" y que se coordina con el ministerio de Justicia y Derechos Humanos para su pronta extradición al país.

Precisamente, el ministro de Justicia y Derechos Humanos, Juan José Santiváñez, declaró a Canal N que esta captura se ha logrado con el trabajo de un equipo especial de la Policía Nacional conformado en febrero del año pasado y la colaboración de un testigo protegido que ofreció información sobre el cabecilla detenido y toda su organización criminal.

Santiváñez confirmó que el Ejecutivo ha aprobado el pedido de extradición a Paraguay y que ahora corresponde solicitar a ese país la entrega de Moreno, tras una coordinación con ministros de esa nación.

Esta persona "tiene que ser sometida a los tribunales de Paraguay para que disponga la extradición, que puede demorar unos días", señaló el ministro.

También indicó que puede existir la posibilidad que el gobierno de Paraguay "resuelva expulsarlo, lo que duraría horas" en recibirlo en territorio peruano.

Santiváñez estimó que, por la concurrencia de delitos atribuidos al cabecilla criminal, Moreno puede ser condenado a la cadena perpetua en Perú.

'El Monstruo' estaba incluido en la lista de los más buscados del Ministerio del Interior, que ofrecía 1 millón de soles (282.000 dólares o 240.000 euros) por información sobre el prófugo.

Moreno ha sido acusado como presunto responsable en el secuestro de la empresaria Jackeline Salazar Flores, en el distrito limeño de Los Olivos, en mayo pasado, que fue rescatada en otra zona del norte de la capital.

Como presunto cabecilla de la banda ‘Los Injertos del Cono Norte’, la Policía peruana le atribuye otros casos de extorsión ocurridos en los últimos meses en Lima.

A inicios de junio, las autoridades procedieron con el allanamiento de las viviendas de los familiares de Moreno y efectuaron la detención de su madre, como presunto testaferro, y de su pareja, además de revelar la presunta ruta de fuga del sospechoso hacia Paraguay y Brasil.