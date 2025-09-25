PlayStation anuncia la llegada de Marvel's Wolverine en otoño de 2026 y nuevos altavoces Pulse Elevate

PlayStation ha presentado su nuevo título Marvel's Wolverine que, inspirado en el conocido superhéroe de Marvel, llegará en otoño de 2026, además de anunciar la fecha de lanzamiento de Saros el 20 de marzo de 2026 y presentar los nuevos altavoces PULSE Elevate.

La compañía ha dado a conocer sus últimas novedades en el marco de un nuevo evento de presentación State of Play celebrado este miércoles, donde ha compartido detalles de los nuevos títulos y lanzamientos que llegarán el próximo año, incluidas novedades de 'hardware'.

En este sentido, una de las novedades del evento ha sido el nuevo título Marvel's Wolverine que, desarrollado de la mano de Insomniac Games, en colaboración con Marvel Games, presenta una versión original del conocido superhéroe, centrando su historia los inicios del personaje de cómic.

Así, se ha mostrado por primera vez con un trailer de juego que muestra una experiencia de combate "rápido, fluido y feroz" en escenarios de acción, y se ha anunciado su lanzamiento previsto para otoño de 2026 para PlayStation 5 (PS5).

Otra de las novedades anunciadas ha sido la fecha de lanzamiento del título de Housemarque Saros, que estará disponible para los jugadores a partir del 20 de marzo del próximo año. Junto a ello, la compañía ha mostrado un nuevo trailer con todos los detalles de jugabilidad, con las nuevas mecánicas de combate.

También se ha anunciado la fecha de lanzamiento de Microsoft Flight Simulator 2024 para PlayStation 5, que llegará el 8 de diciembre. En este título, los jugadores podrán participar en misiones, competir contra otros pilotos y explorar sus capacidades de vuelo. Además, en 2026, PlayStation lanzará una actualización gratuita para disfrutar del juego en realidad virtual PS VR2.

Siguiendo esta línea, la nueva entrega de la saga Nioh 3 ya tiene fecha confirmada para el 6 de febrero de 2026 en PS5. De la mano de Koei Tecmo, durante el evento se han mostrado nuevas imágenes del RPG de acción, presentando algunos de los personajes clave y detalles de las mecánicas de combate.

Halloween, el título de terror basado en la franquicia cinematográfica, también ha contado con un 'gameplay' y se ha anunciado su fecha de lanzamiento para el 8 de septiembre de 2026. En esta historia desarrollada por IllFonic, se da vida a la serie de terror del mundo de Haddonfield, que se podrá jugar como historia individual o en partidas dinámicas multijugador asimétricas, donde los jugadores encarnarán a figuras como Boogeyman o Michael Myers.

Además de todo ello, también se han mostrado nuevas imágenes del videojuego de disparos en primera persona Battlefield 6, donde se ha dado a conocer como será el formato de multijugador masivo y los combates a gran escala.

También se ha ofrecido un vistazo al RPG de espías Zero Parades - For Dead Spies, del estudio ZA/UM, autores del título Disco Elysium, y al ARPG clásico Last Eoch - Orobyss Expansion, que llegará a PS5 con "la mayor expansión" hasta la fecha.

Code Vein II también ha contado con un espacio en el evento, para desvelar su fecha de lanzamiento el próximo 20 de enero. Asimismo, se ha compartido la llegada de Deus Ex Remasterizado el 5 de febrero del próximo año, y se ha anunciado el regreso del clásico de acción táctica Dynasty Warriors 3 Complete Edition Remastered, que estará disponible el próximo 19 de marzo.

Continuando con fechas de lanzamiento, PlayStation ha detallado la llegada de Let it Die: Inferno el próximo 3 de diciembre y de Crimson Desert, que estará disponible el 19 de marzo de 2026. Finalmente, un nuevo DLC de Sonic Racing: CrossWorlds - Meta Man, ya está disponible para todos los jugadores.

NUEVOS ALTAVOCES INALÁMBRICOS PULSE ELEVATE

Además de todos los títulos anunciados, PlayStation también ha compartido sus primeros altavoces inalámbricos Pulse Elevate, que son la nueva incorporación a su gama de accesorios de audio para PlayStation.

Estos altavoces están diseñados para ofrecer una experiencia de audio inmersiva de juego, basándose en las capacidades de audio que ofrecen los auriculares inalámbricos Pulse Elite y los audífonos inalámbricos Pulse Explore, ya que integran sus tecnologías de controladores magnéticos planos y la conexión PlayStation Link sin pérdidas.

Así, con latencia ultrabaja y conectividad multidispositivo estos altavoces se conectan de forma fluida con sistemas de juegos tanto de consolas PS5, como con ordenadores PC o Mac, y se pueden utilizar en cualquier lugar como reproductores remotos con PlayStation Portal o desde un 'smartphone', gracias a la compatibilidad con dispositivos Bluetooth.

En cuanto a sus capacidades de audio, ofrecen una calidad de escucha realista gracias a sus controladores magnéticos planos, que están inspirados en estudios de grabación para emitir sonido "en todo el espectro audible". Esto significa que los jugadores escucharán los juegos "exactamente como los concibieron los desarrolladores", tal y como ha explicado la compañía en un comunicado.

Además, también cuentan con woofers incorporados que ofrecen tonos graves intensos, y son compatibles con la tecnología Tempest 3D AudioTech, posicionando las señales de audio con precisión y ofreciendo una experiencia inmersiva.

Los nuevos Pulse Elevate también disponen de un micrófono integrado con suspensión de ruido mejorado por IA. Así, integran una experiencia de chat de voz de calidad con supresión de ruido mejorada por Inteligencia Artificial (IA), que permite una comunicación de voz nítida.

El diseño de estos altavoces se completa con una batería recargable integrada para que se puedan utilizar desde cualquier punto, por ejemplo, a la hora de jugar con un mando a distancia. Con todo ello, estarán disponibles en 2026 en los colores blanco y negro.