Pilar Alegría: "No es que Sánchez se vaya a presentar a las elecciones en 2027, es que vamos a ganar"

La portavoz del Gobierno de España, ministra de Educación, FP y Deportes y secretaria general del PSOE Aragón, Pilar Alegría, ha asegurado que el jefe del Ejecutivo y líder de los socialistas, Pedro Sánchez, "cuenta con el apoyo del partido" sobre su decisión de presentarse a las próximas elecciones generales de 2027 y se ha mostrado convencida del triunfo.

Alegría ha respondido así este jueves a preguntas de los medios de comunicación sobre las recientes declaraciones de Pedro Sánchez en una entrevista, en las que ha asegurado que será el candidato a los próximos comicios generales.

"Lógicamente el candidato va a ser el actual presidente del Gobierno y secretario general. Y no es que sólo se vaya a presentar, es que vamos a ganar esas elecciones", ha afirmado en Zaragoza, donde ha asistido a la segunda sesión del Debate sobre el estado de la Comunidad que se desarrolla en las Cortes de Aragón.

Un convencimiento que ha extendido al respaldo de los grupos que sostienen al Ejecutivo central en el Congreso de los Diputados, pese a las numerosas votaciones que el PSOE viene perdiendo por la falta de apoyos: "Yo no tengo ninguna duda de que vamos a seguir contando con ese apoyo mayoritario, esa confianza mayoritaria de los españoles y de las españolas, que es el que ahora mismo tenemos".

Así, la ministra portavoz del Gobierno de España ha aludido al apoyo de los grupos parlamentarios con los que el PSOE sacó adelante la investidura: "El Partido Popular se olvida en numerosas ocasiones que vivimos en una democracia parlamentaria y que, por tanto, el PSOE, en este caso, y el presidente Sánchez tienen esa mayoría, ese mayor respaldo en el Congreso de los Diputados, que es donde reside la soberanía nacional".