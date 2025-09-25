Pascual renueva su compromiso con el Plan ADOP para el ciclo 2025-2028

Pascual y el Comité Paralímpico Español han formalizado la firma del patrocinio que unirá a la compañía con el Equipo Paralímpico Español para el ciclo 2025-2028 que culminará en los Juegos de Los Ángeles 2028, según informó este jueves el CPE.

El organismo celebró que este "acuerdo reafirma una relación de más de 20 años de apoyo continuado de Pascual al movimiento paralímpico español". "Nuestro agradecimiento por la confianza renovada de Pascual, un aliado histórico del movimiento paralímpico que comenzó en el ciclo de los Juegos de Pekín. Su apoyo sostenido y su iniciativa cultural con la canción oficial del equipo español en París 2024 han contribuido a acercar el paralimpismo a toda la sociedad", apuntó su presidente, Alberto Durán.

Por su parte, Tomás Pascual Gómez-Cuétara, presidente del Grupo Pascual, confesó su emoción por "seguir caminando junto al Equipo Paralímpico Español en este nuevo ciclo". "El deporte paralímpico representa superación, diversidad y excelencia, valores que están en el corazón de Pascual. Con ADOP 25-28 redoblamos nuestro compromiso para que más deportistas tengan los medios y la visibilidad que merecen", añadió.

Pascual es una marca muy vinculada al CPE. De hecho, en 2024, presentó junto al organismo 'Ganar dos veces', la canción oficial del Equipo Paralímpico Español para los Juegos de París, compuesta por Lucas Vidal e interpretada por Paula Koops.

Además de acompañar a los deportistas, el tema tiene fin solidario ya que las reproducciones se destinan al proyecto 'Relevo Paralímpico', orientado a captar talento y promover la igualdad de oportunidades en el deporte. "Este nuevo acuerdo da continuidad a esa línea de trabajo, uniendo apoyo económico, impulso cultural y sensibilización social", indicó el CPE.

Desde la creación del Plan ADOP en 2005, Pascual ha mantenido apoyo ininterrumpido al Equipo Paralímpico Español, participando en cinco ciclos hasta París 2024. La compañía, además, impulsa la inclusión laboral a través de contratación directa de personas con discapacidad y alianzas con entidades como Fundación ONCE y Fundación A LA PAR, "reforzando un enfoque 360º que trasciende el patrocinio deportivo".

El Plan ADOP del ciclo Los Ángeles 2028 refuerza el relevo generacional y la preparación integral de los deportistas, con el respaldo de una veintena de empresas que sostienen la mayor parte de los recursos del equipo paralímpico.