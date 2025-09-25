Paloma Lago reaparece públicamente tras su demanda por presunta agresión sexual

Lo último que supimos de Paloma Lago fue el accidente doméstico que sufrió este verano por el que apareció en sus redes sociales con el antebrazo vendado en el jardín de su casa: "Gajes del oficio de jugar con mi Chloe de alma", escribía en un post de Instagram.

No ha sido un año fácil para la modelo, que llevaba alejada del foco mediático desde que trascendió la demanda por presunta agresión sexual que le había interpuesto a Alfonso Villares. Desde entonces, se ha refugiado en su familia y su círculo de amigos más cercano.

Sin embargo, este jueves ha reaparecido ante las cámaras y para sorpresa de todos ha mostrado una cara muy distinta a la que habitualmente daba en los medios de comunicación. Incómoda y esquivando las preguntas de la reportera, la modelo evitaba a toda costa dejarse ver en el aeropuerto de Barcelona.

Paloma no ha querido pronunciarse sobre cómo se encuentra tras el revuelo mediático que provocó su denuncia y por el proceso judicial en el que está inmersa. Seria y dando la espalda a la prensa, la modelo cogía un taxi a toda prisa para dejar atrás las cámaras.