Agencias

Paloma Lago reaparece públicamente tras su demanda por presunta agresión sexual

Por Newsroom Infobae

Guardar

Lo último que supimos de Paloma Lago fue el accidente doméstico que sufrió este verano por el que apareció en sus redes sociales con el antebrazo vendado en el jardín de su casa: "Gajes del oficio de jugar con mi Chloe de alma", escribía en un post de Instagram.

No ha sido un año fácil para la modelo, que llevaba alejada del foco mediático desde que trascendió la demanda por presunta agresión sexual que le había interpuesto a Alfonso Villares. Desde entonces, se ha refugiado en su familia y su círculo de amigos más cercano.

Sin embargo, este jueves ha reaparecido ante las cámaras y para sorpresa de todos ha mostrado una cara muy distinta a la que habitualmente daba en los medios de comunicación. Incómoda y esquivando las preguntas de la reportera, la modelo evitaba a toda costa dejarse ver en el aeropuerto de Barcelona.

Paloma no ha querido pronunciarse sobre cómo se encuentra tras el revuelo mediático que provocó su denuncia y por el proceso judicial en el que está inmersa. Seria y dando la espalda a la prensa, la modelo cogía un taxi a toda prisa para dejar atrás las cámaras.

Temas Relacionados

EuropaPress

Últimas Noticias

Elon Musk se hace con un contrato del Gobierno de EEUU para ofrecer 'Grok' a las agencias federales

Elon Musk se hace con

Luis de la Fuente, sobre las quejas de Flick: "No me acuerdo ni me interesa"

Luis de la Fuente, sobre

EEUU reitera su respaldo al plan de autonomía marroquí y facilitará que empresas hagan negocios en el Sáhara

Infobae

Trump reclama a Erdogan que Turquía deje de comprar petróleo y gas a Rusia mientras abre la puerta a acuerdos

Trump reclama a Erdogan que

Torres acusa a Feijóo de "mentir" sobre menores migrantes y reprocha al PP que sus CCAA se opongan a la acogida

Torres acusa a Feijóo de