Mueren once palestinos en un bombardeo de Israel contra una casa que servía de refugio en el centro de Gaza

Al menos once palestinos han muerto este jueves a causa de un bombardeo perpetrado por el Ejército de Israel contra una vivienda que albergaba a desplazados en Al Zauaida, en el centro de la Franja de Gaza, en medio de la ofensiva desatada contra el enclave tras los ataques del 7 de octubre de 2023.

Según las informaciones recogidas por la agencia palestina de noticias WAFA, el ataque ha alcanzado una casa perteneciente a la familia Abú Dahruj, dejando además decenas de heridos y desaparecidos, sin que el Ejército de Israel se haya pronunciado por ahora sobre el bombardeo.

El Ejército israelí ha intensificado durante las últimas semanas sus ataques contra el enclave, incluido el inicio la semana pasada de una ofensiva terrestre a gran escala contra la ciudad de Gaza, situada en el norte de la Franja, con el objetivo declarado de tomar la localidad, lo que ha provocado cientos de miles de desplazados.

La ofensiva israelí contra la Franja, lanzada tras los ataques del 7 de octubre de 2023, ha dejado hasta la fecha más de 65.400 palestinos muertos y cerca de 167.000 heridos, según las autoridades gazatíes, controladas por Hamás, en medio de las críticas internacionales sobre las acciones del Ejército de Israel en el enclave, especialmente en torno al bloqueo a la entrega de ayuda humanitaria.