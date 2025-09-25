Miles de personas salen a la calle para protestar por un triple crimen machista en Argentina

Miles de personas han salido a la calle este miércoles por la noche en varias localidades de Argentina para exigir justicia por el triple crimen machista de Morena Verri, Brenda del Castillo y Lara Gutiérrez, cuyos cuerpos fueron hallados sin vida en la ciudad de Florencio Varela, en la provincia de Buenos Aires, pocos días después de que desaparecieran el viernes pasado.

Las protestas, que se han concentrado en zonas como Mar del Plata, La Tablada, Córdoba, Rosario, La Plata y Florencio Varela, además del barrio porteño de Flores, han reunido a un gran número de personas que exigen el fin de los feminicidios y aumento de la seguridad para las mujeres.

Organizaciones y movimientos feministas han convocado, además, una gran marcha para este sábado en todo el país y bajo el lema 'Ninguna vida es descartable'. Las tres jóvenes, de entre 15 y 20 años, desaparecieron en La Matanza y fueron halladas descuartizadas en una vivienda de Florencio Varela. Su asesinato fue retransmitido a través de redes sociales en un vídeo al que pudieron acceder unas 45 personas, según han informado las fuerzas de seguridad.

Varios manifestantes han lamentado el aumento de la violencia machista y han afirmado que cada 36 horas matan a una joven en lo que va de 2025. "Es muy estremecedor, la verdad, pensar que cualquiera de nosotras puede ser la próxima", ha manifestado una de las presentes en declaraciones al diario argentino 'Página 12'.

Por su parte, el gobernador de la provincia de Buenos Aires, Axel Kicillof, ha asegurado que todo apunta a un acto de "venganza" por parte de un "grupo de narcotraficantes internacional".

"El narcotráfico no conoce de fronteras ni jurisdicciones, y ejerce además todas las formas de la violencia machista. Tenemos que involucrarnos todos en la lucha para erradicar al narcotráfico", ha aseverado en un mensaje en redes sociales.

Las fuerzas de seguridad han indicado que de momento son cuatro los detenidos por su presunta implicación en el crimen. Todos fueron hallados en el lugar de los hechos durante una redada policial y, tal y como han señalado los agentes, se encontraban limpiando la sangre en un intento por eliminar las pruebas del delito.