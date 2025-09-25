Milei alaba a Trump y promete crecimiento "irreversible" en Argentina tras los comicios

Nueva York, 24 sep (EFE).- El presidente argentino, Javier Milei, alabó este miércoles en Nueva York a su homólogo estadounidense, Donald Trump, a quien llamó "amigo" e "inspiración", y prometió un crecimiento "irreversible" en Argentina tras los "centrales" comicios legislativos de octubre.

Milei fue uno de los tres galardonados esta noche con el premio Ciudadano Global 2025 (Global Citizen) del Atlantic Council, junto al presidente francés, Emmanuel Macron, y el presidente de la FIFA, Gianni Infantino, en una ceremonia en la sala Ziegfeld Ballroom de Manhattan.

El mandatario argentino recibió el premio de manos del secretario del Tesoro de EEUU, Scott Bessent, quien lo calificó de "líder visionario" y aplaudió sus "esfuerzos incansables para hacer Argentina grande nuevamente", un lema que imita al que de Trump, y que Milei se apropió.

"Quiero agradecer especialmente al presidente Donald Trump y al secretario Scott Bessent por haberle dado un espaldarazo de apoyo a la Argentina en un momento de alta incertidumbre", comenzó su discurso el argentino, que resaltó la "alianza estratégica" entre las dos naciones.

Milei reivindicó que su Gobierno está siguiendo un plan de "normalización" económica en "año electoral" y en "contra de los manuales de ortodoxia política", reconociendo que ha aplicado "medidas antipáticas en apariencia, pero fundamentales", dijo, para devolver al país al crecimiento.

Fue entonces cuando el argentino defendió que está "aplicando ideas que sirvieron a otros países", poniendo "lo correcto" frente a lo "cómodo", y aseguró que es algo que su "amigo Donald Trump tiene más claro que nadie", y que es una "inspiración" para su Ejecutivo ultraderechista.

"En el caso de Argentina, sabemos que esto recién empieza, que es momento de construir el edificio sobre los cimientos que hemos desplegado. Es momento de ratificar el rumbo, de llevar a cabo las reformas restantes para que sean reformas definitivas", afirmó, e hizo una llamada a sus votantes.

Acusó a los que se vieron "beneficiados por el régimen anterior" de buscar "hacer daño" antes de la renovación del Congreso de finales de octubre, y apostilló: "Saben que el momento para destruirnos es ahora, porque pronto la Argentina comenzará a crecer de forma irreversible".

Milei enarboló entonces el lema de Trump, "Hacer América grande nuevamente", y dijo que es una "lucha compartida" por los dos países, tras lo que recordó el asesinato del activista ultraconservador Charlie Kirk, que atribuyó a la violencia de la "izquierda" y sus "ideas criminales".

La distinción a Milei es el colofón a la jornada en que ha sellado la promesa de ayuda financiera por parte de Estados Unidos, tras reunirse en la víspera con Trump en los márgenes de la Asamblea General de la ONU y de celebrar sus políticas sobre migración y aranceles en el evento.

Tras ese encuentro, Trump expresó su apoyo electoral a Milei, y Bessent anunció este miércoles que se negocia un 'swap' de divisas (contrato bilateral que permite cubrir la exposición al riesgo) por 20.000 millones de dólares entre la Reserva Federal (Fed) y el Banco Central argentino.

El secretario afirmó, además, que el Tesoro está "listo" para comprar bonos soberanos argentinos en dólares y para otorgar un "importante crédito 'stand-by'" -cuyo volumen no precisó- a través del Fondo de Estabilización del Tesoro (ESF, en inglés). EFE

(foto)