Meloni advierte contra políticas migratorias de ONU y la UE que "protegen a criminales"

Naciones Unidas, 24 sep (EFE).- La primera ministra italiana, Georgia Meloni, advirtió hoy en su discurso ante la Asamblea General de la ONU contra las políticas migratorias fomentadas por la ONU o la Unión Europea que "terminan protegiendo a los criminales en nombre de los derechos humanos".

Meloni repasó en su discurso varias cuestiones de actualidad como las guerras en Ucrania y Gaza, pero fue con la emigración donde se mostró más beligerante: dijo que era necesaria "una profunda revisión de las leyes que regulan las relaciones entre naciones (...) como las convenciones que regulan la migración y el asilo", procedentes de "una era donde la inmigración masiva no existía".

Según Meloni, esas convenciones son a veces "interpretadas ideológicamente o sesgadamente por poderes judiciales politizados", una cuestión que dijo haber evocado junto a otros estados europeos.

Reivindicó a este respecto, frente a las fronteras abiertas, "la sacrosanta prerrogativa de cada nación de proteger sus fronteras y a sus ciudadanos, ejercer la soberanía y gestionar la emigración que impacta en sus ciudadanos".

A continuación, y sin dejar clara la relación con la emigración, lanzó una andanada contra Naciones Unidas que "hipócritamente consideran algunos derechos humanos más merecedores de protección que otros", y dijo que esto se manifestaba en "la negación del valor de la libertad religiosa de los más de 10 millones de personas, mayormente cristianos, perseguidos y masacrados por su fe", sin aclarar a quién hacía referencia.

No fue ese el único ataque contra la ONU y lo que representa, ya que cargó a continuación contra "30 años de fé ciega en la globalización que ya han terminado" y contra "el ecologismo que casi ha destrozado el sector automotor en Europa".

Según ella, la globalización "trajo consecuencias que no esperábamos, y que impactaron gravemente en ciudadanos, familias y negocios", porque "las cosas no fueron bien, contra las promesas que nos hicieron", y advirtió a continuación de que podrían ir mucho peor "si no frenamos la creación artificial de modelos de producción insostenibles como los planes verdes en Europa y todo Occidente".

Esos planes verdes "conducen a la desindustrialización mucho más rápido que a la descabornización", e "ignoran las necesidades y las capacidades de la gente, (lo que) ha sido un error colosal".

Quiso aclarar que no es negacionista del cambio climático, pero sí de un "extremismo ideológico" frente al que propuso "neutralidad tecnológica y reformas graduales". EFE

