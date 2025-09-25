Luis de la Fuente, sobre las quejas de Flick: "No me acuerdo ni me interesa"

El seleccionador nacional masculino de fútbol, Luis de la Fuente, confesó que no siente "presión" por la clasificación para el próximo Mundial y no quiso responder a las quejas de Hansi Flick sobre la última convocatoria internacional de Lamine Yamal.

"Se trata de ir pasito a pasito, y de disfrutar cada momento. Todos tenemos puestas las miras en ese precioso objetivo, pero primero hay que clasificarnos, luego hay que ser siempre respetuosos con los rivales. Y luego pelearemos, como siempre, por llegar a lo más alto", dijo este jueves en un acto en Logroño.

De la Fuente recibió el homenaje de la Federación Riojana, que le dedicó una sala y un mural con sus hitos deportivos. "Yo lo que quiero es sentir orgullo. No siento presión más que por hacer cada día bien mi trabajo. Yo soy muy autoexigente. Más presión que me meto yo del día a día, estoy seguro que no me la puede meter nadie. Pero es una actividad que vivo con total naturalidad", afirmó.

"Nuestra responsabilidad demanda ahora ilusionar a un país, que es el mayor de los orgullos, también ilusionar a una afición, que se siga identificando con una idea, y yo creo que ahora mismo tenemos la fortuna de haber conseguido eso, vamos a disfrutarlo", añadió.

De la Fuente recordó que se trata de dar el máximo sabiendo la dificultad de ganar siempre. "Ganar es muy difícil, también hay que decirlo para que los jóvenes sepan que no se trata solo de ganar o perder o no hacerlo. Yo creo que se gana siempre que uno intenta y deja todo el empeño. Y nosotros lo vamos a hacer", apuntó.

Además, el ilustre riojano de Haro no quiso entrar en polémicas en un día de celebración, al ser preguntado por las quejas del entrenador del FC Barcelona, Hansi Flick, sobre los problemas físicos de Lamine Yamal en la última convocatoria. "¿Tú crees que hoy, en mi tierra, y disfrutando de este momento, me acuerdo de lo que ha dicho Hansi Flick? Pues no, ni me interesa", comentó.

Durante el homenaje, el seleccionador se mostró "nervioso", "honrado" y "muy agradecido" a la Federación, en presencia de la nueva Junta Directiva de la Territorial Riojana, encabezada por su presidente Gustavo Sáenz, y su vicepresidente ejecutivo, Raúl Ruiz.