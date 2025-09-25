La UE ve "decisivas" las elecciones en Moldavia y pide una votación libre de injerencias

La Unión Europea ha señalado este jueves como "decisivas" las elecciones en Moldavia asegurando que resultan clave para su "futuro europeo" y pidiendo que en esta jornada solo importen los votos de los ciudadanos moldavos, libres de interferencias extranjeras, después de que la sombra de Rusia se vuelva a proyectar sobre el proceso.

"Estas elecciones parlamentarias son decisivas para Moldavia y su futuro europeo, y las seguimos de cerca. El mensaje es muy claro: lo que realmente debe contar es el voto de los ciudadanos moldavos, libre de cualquier interferencia extranjera", ha apuntado la portavoz de Exteriores del bloque, Anitta Hipper, ante los comicios parlamentarios del 28 de septiembre.

En este sentido, la portavoz ha aludido a las informaciones de las autoridades moldavas sobre tácticas de manipulación y desinformación de parte de Rusia, que intenta influir en el resultado electoral, en línea con lo sucedido, según apuntan en Bruselas, con las elecciones presidenciales y el referéndum europeo de 2024.

Igualmente ha apuntado a que 74 ciudadanos moldavos han sido entrenados por Rusia en Serbia en tácticas violentas para generar altercados, en un intento de generar desconfianza en el proceso electoral.

Frente a todo esto, Hipper ha expresado el total apoyo de la UE a Chisinau, indicando que el bloque europeo confía en la capacidad de las autoridades de Moldavia para responder a estas maniobras de injerencia, incluyendo a través de la misión civil de lucha contra la desinformación con la que la UE tiene desplegados medios y personal en el país.

Moldavia celebrará elecciones parlamentarias el 28 de septiembre, unas votaciones marcadas por la injerencia del Kremlin y en la que los ciudadanos eligen entre la dicotomía que representan los partidos afines a Moscú y aquellos que desean su incorporación a la UE, como el Partido de Acción y Solidaridad (PAS) de la primera ministra moldava, Maia Sandu.

En los días previos a los comicios, el primer ministro de Moldavia, Dorin Recean, ha denunciado que Rusia tiene el objetivo de "tomar el poder en Chisináu" en estas elecciones, en alusión a la intensa injerencia desde Moscú.