La compraventa de viviendas sube un 13,7% en julio y marca récord para este mes desde 2007

Por Newsroom Infobae

La compraventa de viviendas se disparó en julio un 13,7% respecto al mismo mes de 2024, hasta un total de 64.730 operaciones, la mayor cifra en un mes de julio desde el inicio de la serie, en 2007, según ha informado este jueves el Instituto Nacional de Estadística (INE).

Con el avance del séptimo mes del año de 2025, inferior en cuatro puntos al registrado en junio, la compraventa de viviendas encadena 13 meses consecutivos de alzas interanuales.

El aumento interanual de la compraventa de viviendas en julio fue consecuencia tanto del repunte de las operaciones sobre pisos nuevos, que avanzaron un 22,3% interanual, hasta las 13.640 operaciones, como de las realizadas sobre viviendas usadas, que crecieron un 11,6%, hasta las 51.090 operaciones.

EuropaPress

