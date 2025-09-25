Agencias

La actividad económica de Argentina se contrajo un 0,1% en julio, pero aumentó un 2,9% interanual

Por Newsroom Infobae

Guardar

El Estimador Mensual de Actividad Económica (EMAE) de Argentina registró una contracción del 0,1% en julio respecto al mes anterior, pero se anotó un incremento del 2,9% respecto al mismo período del año anterior, según los datos divulgados por el Instituto Nacional de Estadística y Censos (INDEC).

Por sectores, el ámbito de la intermediación financiera destaca por experimentar un crecimiento del 23,2% y la explotación de minas y canteras aumentó un 13,4% en julio respecto al mismo mes del año anterior, mientras que los impuestos netos de subsidios crecieron un 7,9%.

Del otro lado, cuatro sectores de actividad descendieron en comparación con el mismo período del 2024, en especial la pesca (-85,7%).

Otros sectores, como la industria manufacturera cayó un 1,5%, seguida del ámbito de la electricidad, gas y agua (-2%) y la administración pública y defensa (-0,6%).

Temas Relacionados

EuropaPress

Últimas Noticias

Pilar Alegría: "No es que Sánchez se vaya a presentar a las elecciones en 2027, es que vamos a ganar"

Pilar Alegría: "No es que

Zapatero elogia las palabras del Rey sobre Gaza en la ONU y rechaza polémicas por no hablar de genocidio

Zapatero elogia las palabras del

Alejandro Sanz actuará en Gijón el 12 de junio dentro de su gira mundial '¿Y Ahora Qué?'

Alejandro Sanz actuará en Gijón

Turull (Junts), sobre que Sánchez concurra en 2027: "Puede que ya tenga en mente" calendario electoral

Turull (Junts), sobre que Sánchez

Urbanitae supera los 100 millones de euros en devoluciones a sus inversores de proyectos inmobiliarios

Urbanitae supera los 100 millones