Juan José Ballesta desvela que está de nuevo enamorado: "Surgió, amor a primera vista"

Juan José Ballesta recupera la sonrisa tras haber cerrado el capítulo más doloroso de su vida. En agosto de 2023 una mujer de Parla de 48 años, a la que conocía de vista, le denunciaba por un presunto delito de agresión sexual que habría tenido lugar tras coincidir de madrugada en un local de copas.
Una acusación que provocó que mucha gente diese la espalda al actor, que perdió varios proyectos profesionales y, como confesó, llegó a tocar fondo. Sin embargo, nunca dejó de mantener su inocencia y, tras prestar declaración en los Juzgados de Parla, era absuelto en marzo de 2025, después de que el juez archivase la denuncia por las múltiples contradicciones de la supuesta víctima.
"Todo más tranquilo, todo bien y trabajando mucho también. Ya ha vuelto todo a su sitio, ha vuelto todo a su lugar y estoy muy contento, con muchos proyectos" nos ha contado en su reaparición en el evento con el que el espectáculo 'Wah Show' ha celebrado sus 1000 funciones en Madrid,
En los peores momentos, como confiesa, su gran apoyo fue su hijo Juanjo Jr, "un máquina, un currante". "Sobre todo él. Siempre me ha dicho, 'papá, tú para adelante, la cabeza bien alta y no te vengas abajo'. Y luego mi madre, mi hermana, mi familia. Sabes que yo soy muy familiar" ha expresado.
Y, para nuestra sorpresa (y alegría), el popular actor ha revelado que vuelve a estar enamorado tras su separación de la madre de su niño, Vero, en 2021: "El amor muy bien, he venido con mi chica, lo que pasa que no ha querido salir". "Ahora tengo cuatro niños, te lo puedo decir. Yo soy un equipo de fútbol ahora. Los de mi novia, más el mío. Estoy encantado. He rehecho mi vida y con más hijos, que me encantan los niños" nos ha contado, desvelando así que su pareja tiene tres hijos. "El pequeño tiene cuatro, la mediana tiene seis, el otro mayor de ella tiene trece y el mío diecisiete. Los tenemos de todas las edades" apunta con una gran sonrisa.
"Estoy muy enamorado" reconoce, asegurando que "de momento no" se plantea pasar por el altar con su novia, cuyo nombre ha preferido no hacer público porque ella quiere seguir siendo anónima. "Surgió, es una chica del barrio de toda la vida. Y la vi hace ya un montón de meses, y esto de amor a primera vista de una chica que hace mucho tiempo que no ves... y empezamos a hablar y al final acabamos juntos" relata, adelantando que si todo sigue como hasta ahora, su boda "llegará seguro".