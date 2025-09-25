Joaquín Prat desmiente que se vaya a casar próximamente con Alexia Pla

Coincidiendo con el estreno de su nuevo programa en las tardes de Mediaset, 'El tiempo justo', Joaquín Prat revelaba en exclusiva a la revista '¡Hola!' sus planes de boda con Alexia Pla después de tres años de discreta relación: "Sí, le he pedido matrimonio. Quiero casarme y me gustaría ser padre con ella. Es la mejor persona que he conocido y la familia que he elegido" confesaba, reconociendo que por él su 'sí quiero' se celebraría "ipso facto" y dejando entrever con un "podría ser" que se convertirán en marido y mujer en 2026.

Una inesperada noticia sobre la que el presentador se ha pronunciado en el evento que el espectáculo 'Wah Show' ha organizado para celebrar su función número 1000 en la capital, y al que han asistido rostros conocidos como Lara Álvarez, Benita 'Maestro Joao', Anne Igartiburu, Mariló Montero, o Poty Castillo.

Como ha puntualizado sorprendido por el revuelo que se ha desatado con sus declaraciones, no habrá boda de manera inminente. "Si tú estás enamorado y entre tus planes entra la boda, tener un hijo, irte de luna de miel, comprarte un piso... ¿Qué vas a contestar? Pues sí, claro que tengo ganas". "Enhorabuena que te casas, y digo... ¿Qué me estás contando? Es que me descojono" ha asegurado, reconociendo que aunque sí le encantaría pasar por el altar con Alexia, todavía no hay fecha: "Pues ahí está, si os enteráis de dónde es, ahí estaréis".

Y es que como confiesa, "realizar una boda es un coñazo, una pereza enorme", aunque admite que "luego lo disfrutas mucho", apuntando que para él "lo mejor de casarte es la luna de miel".

Al margen de sus planes de boda con la empresaria, Joaquín desvela que está en un gran momento de su vida, y encantado con su nuevo programa. "El tiempo justo para contarle a la gente lo que pasa, para estar cerca de ellos, para estar piel con piel con el que sufre y el que quiere reivindicar injusticias, para pensarles, pintar la cara a algunos y para reírnos con otros" ha expresado, asegurando que se considera "un privilegiado porque hago lo que más me gusta en el mundo y lo único para lo que creo que valgo algo".

"Soy muy exigente. Si eres exigente con los demás con el que más exigente eres es contigo mismo. En el trabajo se espera que des lo mejor de ti, y a mi padre le tengo presente y le siento aquí todos los días. No soporto la mediocridad. A mi padre no le dio tiempo a darme enseñanzas apenas sobre la vida, aunque algunas las llevo muy a rajatabla, pero muy pocas sobre el trabajo, más que ver cómo se desenvolvía él en un estudio de radio o en un plató de televisión. Pero no soporto la mediocridad, la dejadez y las pocas ganas de trabajar" reconoce a corazón abierto, sin ocultar lo que más le puede molestar en el terreno profesional.

En cuanto a su lado personal y familiar, al margen de su felicidad al lado de Alexia, Joaquín ha destacado el papel fundamental que tiene su madre, Marianne Sandberg, en su vida. "Solo con que me aguante ya tiene el cielo ganado. Mi madre tuvo que tirar con cuatro niños que se quedaron huérfanos, el mayor tenía 20 y la menor tenía 9, pues como muchas madres de este país. Las que lo estén viendo lo entenderán" asegura, orgulloso de que la danesa consiguiese sacar adelante a él y a sus hermanos tras la muerte del inolvidable Joaquín Prat en 1995.

Por último, el presentador ha opinado sobre las memorias de Mar Flores, afirmando que "tiene todo el derecho a contar su historia". Y él, ¿se plantea escribir su autobiografía? Como asegura entre risas, "yo no tengo nada interesante que contar".