Irán publica supuestos documentos clasificados sobre los programas militar y nuclear de Israel

El Gobierno de Irán ha desvelado una serie de documentos que supuestamente habría obtenido sobre los programas militar y nuclear de Israel a través de una operación de Inteligencia y ha asegurado que estas informaciones fueron usadas para atacar objetivos en territorio israelí durante los doce días de conflicto desatado en junio por una ofensiva militar de Israel contra el país centroasiático, a la que posteriormente se sumó Estados Unidos.

El ministro de Inteligencia iraní, Esmaeil Jatib, ha asegurado que estos documentos incluyen los nombres, datos personales, direcciones y lazos profesionales de cerca de 190 especialistas nucleares y militares vinculados con programas armamentísticos israelíes, según un documental emitido por la cadena pública iraní, titulado 'La guarida de la araña'.

Jatib ha hecho hincapié en que la documentación e información obtenida incluye la identificación de jefes de proyectos armamentísticos y los nombres de científicos estadounidenses y europeos presuntamente implicados en estos programas, en lo que ha descrito como una de las operaciones "más complejas" acometidas por Irán, según ha recogido la cadena de televisión Press TV.

"Hay documentos que muestran la influencia oficial ejercida por funcionarios israelíes y senadores estadounidenses sobre el Organismo Internacional para la Energía Atómica (OIEA) y su recepción de información sobre nuestro programa nuclear pacífico", ha subrayado, antes de reseñar que Teherán obtuvo información sobre instalaciones militares y científicas de doble uso en Israel.

En este sentido, ha subrayado que las coordenadas de estos lugares fueron usadas para los ataques con misiles y drones lanzados en junio contra Israel en respuesta a su ofensiva y ha incidido en que la información publicada en el documental es "solo una fracción" de todo el material obtenido por los servicios de Inteligencia de Irán.

El ministro ha reseñado que la publicación de esta información pone fin a la "ambigüedad nuclear" de Israel, en referencia a que el país no reconoce contar con armas nucleares, y ha desvelado que "un número considerable" de organismos y ciudadanos israelíes han cooperado con Teherán para ayudar a obtener todos estos documentos.

"Hubo dos motivos para esta cooperación. La primera son los incentivos y pagos financieros. La segunda es el odio profundo hacia el corrupto y criminal primer ministro (de Israel, Benjamin Netanyahu), lo que ha derivado en actos de venganza contra él", ha apuntado, antes de prometer que Irán seguirá publicando más información clasificada israelí en varias etapas.