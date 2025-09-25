Institutos alemanes mejoran su previsión para 2025 y fían la recuperación posterior a factores internos

Los principales institutos alemanes de previsión económica han revisado en una décima al alza su previsión de crecimiento económico para Alemania en 2025, del 0,1% al 0,2%, y ha mantenido la de 2026 en el 1,3%.

"La economía alemana está saliendo del bache y es probable que recupere algo de impulso en los próximos dos años. [...] Es probable que una política fiscal expansiva acelere notablemente el crecimiento hasta el 1,3% y el 1,4%, respectivamente", han resumido los cinco institutos (IFO de Múnich, DIW de Berlín, IfW de Kiel, IWH de Halle y RWI de Essen).

Se espera que los planes del Gobierno de Friedrich Merz de aumentar el gasto en infraestructuras y Defensa impulsen el crecimiento a largo plazo, pero, por ahora, Alemania seguirá atravesando "dificultades" y permanecerá en "terreno inestable" a cuenta de la guerra comercial lanzada por Donald Trump.

Los analistas han indicado que los servicios, en especial el sector público, crecerá con mucha fuerza en los próximos años, al tiempo que el desempeño de la industria probablemente será "modesto". La asociación ha apuntado a una menor demanda de manufacturas alemanas por la caída en la competitividad y los aranceles.

"Como resultado, el fuerte crecimiento de las exportaciones no será un motor de la próxima recuperación. Con el apoyo de una política fiscal expansionista, la recuperación se concentrará en la economía nacional", ha elaborado el documento.

Las estimaciones sostienen, también, que la tasa de inflación se situará en una media del 2,1% en 2025 y del 2% el ejercicio que viene. En 2027 repuntará al 2,3%. Por su parte, el desempleo cerrará este año en el 6,3% para reducirse al 6,1% en 2026 y al 5,6% en 2027.