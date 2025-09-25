Hansi Flick: "De Jong y Pedri no se lo ponen fácil al rival"

El entrenador del FC Barcelona, Hansi Flick, elogió a sus jugadores, "un equipo fantástico", después de la remontada (1-3) este jueves contra el Real Oviedo, en especial a Frenkie de Jong, Pedri, Robert Lewandowski y Ronald Araújo.

"Tuvimos buenas ocasiones, ellos defendieron bien. Hubo un error que usaron para marcar pero esto pasa. Lo importante es que remontamos. En la primera parte tuvimos suficiente control del partido e intentamos generar ocasiones. Lo hicimos muy bien", dijo en rueda de prensa en el Carlos Tartiere.

Flick, que confesó que Raphinha tuvo que ser sustituido porque "notó algo en la pierna", celebró que los cambios funcionaron. "Todos los cambios fueron en el momento oportuno y buenas decisiones", como el de Lewandowski, que marcó al poco de entrar, o el de De Jong, que mejoró el ritmo azulgrana tras el descanso.

"Fue importante, es lo que sabemos de 'Lewy', es uno de los mejores en el área. De Jong es muy importante, igual que Pedri, con los dos en el campo, se vio en el segundo tiempo, controlamos más el partido, el ritmo del partido. No es tan fácil para el rival. Los dos son muy importantes, jugadores increíbles", afirmó.

El técnico azulgrana deseó contar con todo su equipo tras las últimas lesiones, aunque valoró haber ganado los últimos partidos sin Lamine Yamal. "Es bueno, tomamos buenas decisiones en verano para reforzar al equipo. Tenemos lesiones pero cuando todos están listos para jugar tenemos un equipo fantástico", apuntó..

"Siempre le digo al equipo que empezamos once y podemos terminar con cinco distintos, pero lo importante es que cada uno dé el 100% por el equipo. Cuando Lewandowski entra al campo quiso cambiar el resultado, no solo con el gol, la dinámica", añadió.

Por otro lado, Flick fue preguntado por Araújo, quien busca su sitio en la defensa azulgrana tras perderlo el año pasado y que redondeó su actuación marcando el 1-3 al final. "No fue un partido fácil para la defensa, en las transiciones. Araújo es uno de los jugadores importantes, es un capitán y estoy contento también por su gol. Para él es un buen paso para creer en sí mismo", dijo.

"Ya había mostrado que puede hacerlo mejor que el año pasado, pero es normal. El año pasado había dos defensas que jugaron muchos partidos juntos. Ahora es distinto, estoy contento con la línea defensiva que tenemos de máximo nivel, es bueno poder elegir, todos están con confianza y nos dan muchas opciones", añadió.