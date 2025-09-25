Google lanza oficialmente Search Live en EEUU para realizar búsquedas con la cámara y conversaciones naturales

Google ha lanzado oficialmente su función de búsqueda en tiempo real Search Live para los usuarios de Estados Unidos, de manera que, con entrada de vídeo a través de la cámara y las capacidades de búsqueda de AI Mode, los usuarios podrán realizar preguntas en tiempo real mediante una conversación.

La tecnológica anunció este nuevo formato de búsqueda inteligente en el marco de su evento para desarrolladores Google I/O y, durante el mes de julio, comenzó a probarlo con algunos usuarios inscritos en las funciones de prueba de AI Mode Labs.

Ahora, Google ha anunciado que Search Live ya está disponible oficialmente para todos los usuarios en Estados Unidos, sin necesidad de registrarse en Labs, a través de la 'app' de Google en dispositivos Android e iOS.

Tal y como ha compartido en un comunicado en su web, esta herramienta permite que los usuarios tengan una conversación de voz interactiva en modo IA, así como compartir la señal de la cámara del 'smartphone'.

De esta manera, la búsqueda puede acceder a lo que aparece a través de la cámara y responder a las preguntas de los usuarios en tiempo real. Al mismo tiempo, las respuestas muestran enlaces a sitios web relacionados con la búsqueda, de cara a que los usuarios puedan profundizar sobre aquello que estén preguntando.

Para empezar a utilizar esta función, basta con pulsar el icono de 'Live' debajo de la barra de búsqueda y comenzar a hacer preguntas en voz alta, mientras se apunta con la cámara al contexto visual de la pregunta.

Igualmente, Google ha aclarado que, para aquellos que ya utilizan Google Lens, funcionará de la misma forma, simplemente deberán seleccionar la nueva opción de 'Buscar en vivo'.

Con todo ello, entre las búsquedas que podrán llevar a cabo los usuarios, la tecnológica ha ejemplificado cuestiones como explorar nuevos lugares en un viaje, aprender cómo llevar a cabo una habilidad, cómo preparar una receta o cómo solucionar un problema en un dispositivo. Todo ello simplemente apuntando con la cámara al tema en cuestión y preguntando en voz alta.