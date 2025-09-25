Filipinas eleva la alerta por el avance de la tormenta tropical Bualoi tras un supertifón

Manila, 25 sep (EFE).- Filipinas elevó este jueves el nivel de alerta por los fuertes vientos y precipitaciones provocados por la tormenta tropical Bualoi, que podría convertirse en un tifón antes de golpear la costa norte del archipiélago el viernes, días después de que el supertifón Ragasa dejara una decena de muertos en el país.

Partes de la isla norteña de Luzón y la región central de Visayas fueron puestas en el segundo nivel de alerta, de cinco existentes, por el avance de un ciclón que cuenta ya con ráfagas de viento de hasta 135 kilómetros por hora y se encuentra 365 kilómetros al este del país, según la agencia meteorológica filipina (PAGASA).

Opong, como se lo conoce en el archipiélago, "seguirá intensificándose mientras se encuentre sobre el mar de Filipinas y podría alcanzar la categoría de tifón antes de tocar tierra en la región de Bicol", advirtió PAGASA.

El ciclón podría tocar tierra entre la mañana y la tarde del viernes en el sur de Luzón, y continuar tierra adentro afectando a la capital antes de continuar su avance hacia el sur de China.

El palacio presidencial ordenó este jueves la suspensión de trabajo en oficinas gubernamentales y de clases presenciales en varias provincias como Sorsogon y Masbate, debido a los efectos de Bualoi.

La tormenta tropical severa llegará al archipiélago después de que el supertifón Ragasa golpeara el norte del país el pasado lunes, causando al menos una decena de muertos y 17 heridos entre miles de evacuados.

Los tifones son fenómenos recurrentes en el sudeste asiático, cuando las aguas cálidas del océano Pacífico propician la formación de ciclones, y países como Filipinas se ven golpeados cada año por en torno a una veintena de estas tormentas tropicales especialmente en la temporada de lluvias, que suele comenzar en junio y termina en noviembre o diciembre.

El archipiélago se encuentra sumido además en una ola de indignación por la corrupción en millonarios proyectos de control de inundaciones, pensados para proteger a los ciudadanos de los efectos de tifones e inundaciones y supuestamente finalizados, pero en realidad inexistentes o de baja calidad. EFE