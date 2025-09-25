FEFE reclama un papel más activo en la nueva Ley de Medicamentos para descongestionar la atención primaria

El presidente de la Federación de Farmacias de España (FEFE), Luis de Palacio, ha defendido en declaraciones a Europa Press Televisión la necesidad de que la nueva Ley de Medicamentos "incorpore un rol más profesional para los farmacéuticos" que permita colaborar más activamente en el sistema sanitario.

De Palacio ha explicado que una de las principales reivindicaciones del sector es "no quedarse en un mero dispensador de medicamentos" y poder contribuir a descongestionar la atención primaria. "Queremos colaborar de una forma más integrada con la atención primaria e incluso con la salud pública", ha señalado.

El representante de FEFE ha valorado positivamente algunos aspectos del proyecto de ley, como la incorporación de la comunicación digital entre farmacéuticos y médicos, aunque ha matizado que "estamos a expensas de ver cómo queda el texto final". Ha destacado especialmente la importancia de flexibilizar los mecanismos de precios de medicamentos para evitar desabastecimientos.

Entre sus propuestas, ha planteado que los farmacéuticos puedan participar en campañas de vacunación, atender sintomatología menor y contribuir a reducir la carga burocrática del sistema sanitario. "Queremos que los profesionales se dediquen a ejercer y no a rellenar formularios", ha subrayado.

Luis de Palacio ha concluido defendiendo la "versatilidad" de la profesión farmacéutica, destacando que España es uno de los países con más oficinas de farmacia por habitante en la OCDE, y ha manifestado su confianza en que la nueva legislación "prevea nuevas realidades" del sector.