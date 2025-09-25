Agencias

Fani Carbajo, nueva expulsada en 'Supervivientes All Stars' frente a Adara Molinero

Aunque comenzaban el concurso como enemigas, el primer mes de convivencia en Honduras ha bastado para forjar una gran amistad entre Fani Carbajo y Adara Molinero que ahora se han convertido en inseparables. Felices de haberse 'redescubierto' en 'Supervivientes All Stars' ambas acababan su aventura juntas por decisión de la audiencia que decidía expulsar a Fani.

Tras la primera salvación de Jessica Bueno durante la gala, ambas se quedaban solas ante la decisión del público sin poder contener las lágrimas. "Me alegro de que este concurso nos haya unido. Me alegro de haber dejado atrás el pasado y que te quiero" reconocía Fani. "Si dije algo quee te doliera, lo siento mucho, he conocido aquí una persona maravillosa, transparente como el agua, te llevas una amiga, te lo digo de verdad" añadía Adara.

"Me voy feliz, voy a ver a mis hijos y a mi novio" reconocía Fani tras escuchar su nombre por parte de Jorge Javier Vázquez. "Estoy mal por ella, quería seguir, darlo todo, me decía es muy pronto... siento que se van mis apoyos" explicaba Adara sin poder alegrarse por su salvación. Muy emocionada y sin poder contener las lágrimas, se despedía de sus compañeros: "Es que mira qué palabras más bonitas me dicen, son los mejores".

