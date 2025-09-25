Agencias

Eurovisión anticipa a principios de noviembre su decisión sobre la presencia de Israel en el festival

La Unión Europea de Radiodifusión (UER) ha anticipado a principios de noviembre la decisión sobre la presencia o menos de Israel en el Festival de Eurovisión 2026 ante la "diversidad de opiniones sin precedentes" generada por las amenazas de algunos países --entre ellos España-- de no asistir al certamen si participa Israel.

El escrito reconoce que "no sería posible llegar a una posición consensuada" sobre la participación de la KAN --la emisora nacional israelí--. "Dado que la UER nunca antes se había enfrentado a una situación divisiva como esta, se acordó que esta cuestión merecía una base democrática más amplia para una decisión, mediante la cual todos los miembros deberían tener voz", señala el texto.

En consecuencia, la Junta ha decidido organizar una sesión extraordinaria de la Asamblea General que se llevaría a cabo en línea "a principios de noviembre" --y no el 4 de diciembre de 2025-- para que los miembros voten sobre la cuestión de la participación de Israel en el Festival de Eurovisión 2026.

