Eugenia Martínez de Irujo, de las memorias de Mar Flores, a la ausencia de Genoneva Casanova en la boda de Cayetano

A pocos días de la boda de Cayetano Martínez de Irujo y Bárbara Mirjan después de diez años de discreta relación, la felicidad del duque de Arjona se ha visto empañada por las declaraciones que Mar Flores ha hecho sobre la historia de amor que vivieron a finales de los años 90.

Al margen de las memorias de la modelo, el jinete no dudaba en tacharla de "mentirosa" y revelar que la razón de su ruptura no fue la oposición de la duquesa de Alba, o la publicación de las controvertidas imágenes de la madre de Carlo Costanzia y Alessandro Lequio en la cama en Roma, sino una una deslealtad de Mar, a la que habría sorprendido de viaje con Javier Merino cuando le dijo que estaba cumpliendo con unos compromisos profesionales.

Por otro lado, y a pesar de que tanto Cayetano como Bárbara siempre han presumido de la maravillosa relación que mantienen con la exmujer del aristócrata, Genoveva Casanova -madre de sus mellizos Luis y Amina-, diferentes medios de comunicación apuntan que la mexicana se habría "exiliado" en su país natal para no asistir a la boda, que habría intentado "dinamitar" por miedo a perder el lugar que siempre ha ocupado en la vida del jinete.

Polémicas sobre las que Eugenia Martínez de Irujo, muy ilusionada por el 'sí quiero' de su hermano, prefiere no pronunciarse. "Pregunta lo que quieras, yo no tengo nada que ve ahí. No tengo nada que decir, de verdad. Obviamente no es una guerra que vaya conmigo" ha afirmado tajante cuando le hemos preguntado por las memorias de Mar Flores, asegurando además que no tiene "ni idea" de si Genoveva se ha ido a México para no interferir en la boda.

Tampoco ha querido decir nada sobre la ruptura de su hija Cayetana Rivera y Manuel Vega, dejando en el aire si hay posibilidades de reconciliación, aunque sí ha revelado que su hermano Fernando Martínez de Irujo -que anunció recientemente que padece un cáncer por el que está recibiendo tratamiento de radioterapia- se encuentra "genial".