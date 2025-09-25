El uruguayo Homechenko le da al Querétaro el empate 2-2 en casa del líder Cruz Azul

México, 24 sep (EFE).- El uruguayo Santiago Homechenko convirtió este miércoles dos goles, uno por un error del guardameta colombiano Kevin Mier, para darle al Querétaro el empate 2-2 en la casa del líder Cruz Azul en el torneo Apertura del fútbol mexicano.

En la continuación de la décima jornada del campeonato, Homechenko hizo las dos dianas de los Gallos, en tanto por Cruz Azul anotaron el argentino José Paradela y el uruguayo Gabriel Fernández.

En el primer tiempo, Cruz Azul, que llevaba siete victorias seguidas, tuvo la posesión de la pelota 82 % contra 18 % de su rival, pero le sirvió de poco porque se fue al descanso con desventaja, por un error de Mier, quien volvió a sacar su perfil de portero crecido y regaló un gol.

Paradela aceptó un servicio de Luka Romero y de zurda puso el 1-0, en el minuto 14. Parecía una tarde-noche de paseo para los celestes, pero en el 20 el equipo confirmó sus deficiencias en jugadas a balón parado; Homechenko aprovechó la facilidad en la marca y de zurda empató el duelo.

Kevin Mier, uno de los responsables de la eliminación del Cruz Azul en el pasado torneo Clausura, volvió a las andadas. Confiado, salió de su posición, lo cual aprovechó Homechenko con un remate de unos 60 metros que pasó por encima del arquero y entró a la puerta para el 1-2.

Los Azules salieron revolucionados al segundo tiempo, pero se encontraron con un rival ordenado atrás, que incluso comenzó a pisar el área rival, lo cual incendió a los hinchas que ofendieron a Mier y entonaron el grito homofóbico, común en la liga por parte de aficionados si su equipo no domina.

Cuando los Gallos mejor lucían, el ecuatoriano Jhojan Julio fue expulsado en el 62 por juego violento sobre el colombiano Willer Ditta y dejó a su equipo con 10 hombres en la cancha, ventaja que le duró 13 minutos a los locales porque en el 75 Luka Romero recibió una tarjeta roja por el cuadro de casa.

Cruz Azul insistió en atacar, hasta que en el minuto 83 Fernández anotó de derecha el 2-2.

Aunque en la parte complementaria se perdieron, si acaso, cinco minutos, los oficiales agregaron 14 minutos, lo cual ratificó la anarquía del arbitraje que necesitó del VAR para decretar las dos expulsiones.

Cruz Azul se mantiene como líder con siete triunfos, tres empates y 24 puntos, dos encima del Monterrey de Sergio Ramos, que recuperará el liderato, si derrota esta noche al Toluca.

La décima jornada del Apertura comenzó el martes cuando el Juárez FC venció por 3-1 a los Pumas UNAM y el Guadalajara, por 3-1 al Necaxa, en tanto Puebla-Pachuca y León-Mazatlán empataron 2-2.

Hoy el Monterrey se meterá en la casa del Toluca en el partido más esperado de la fecha; Tigres UANL recibirá al Atlas, San Luis al América y Santos Laguna al Tijuana.