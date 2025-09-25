El Rey Juan Carlos I, al mando de 'El Bribón', firma dos victorias y se coloca líder en el Mundial de 6 Metros

Día especial para el Rey Juan Carlos I. Al mando de 'El Bribón', el emérito ha firmado este jueves dos victorias y se ha colocado líder de la clasificación general del Mundial de 6 Metros, con cinco puntos de ventaja, tras la tercera jornada que se disputa en el Seawanhaka Corinthian Yacht Club de Long Island (Nueva York), mientras que el 'Titia' de Mauricio Sánchez-Bella se ha colocado cuarto.

Tras la doble victoria, 'El Bribón' aventaja en seis puntos al Jill de Alessandro Maria Rinaldi, que conserva la segunda posición a pesar de un serio contratiempo durante la segunda manga. Dos puntos más atrás se sitúa el 'Flapper', de Thomas Kuhmann, en tercera posición, mientras que el 'Titia', de Mauricio Sánchez-Bella, y el 'Spring', de Greg Stuart, suman 16 puntos, con el barco español ocupando la cuarta plaza gracias al desempate.

Además, el equipo francés del 'Fun', uno de los grandes rivales de 'El Bribón', se vio obligado a retirarse en la segunda regata del día. Su armador, Louis Heckly, explicó que el barco sufrió un grave problema estructural que les impidió continuar. Actualmente trabajan con todo su equipo de tierra para intentar estar de vuelta en el agua este viernes.

Tras la jornada, el emérito se ha mostrado muy satisfecho con los resultados y ha afirmado que ha sido "una pelea dura", pero que "gracias a Dios" han conseguido la victoria. Además, ha confesado que "estamos muy contentos, aunque todavía queda mucho trabajo por delante".

También ha tenido unas palabras para el equipo francés, asegurando que "me entristece" que "haya tenido que retirarse" porque "son buenos amigos míos" y ha bromeado con que "¡Nos perdimos nuestra pelea con ellos!".