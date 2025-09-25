El Pentágono busca la aprobación final de Trump para ejecutar al exmilitar estadounidense Nidal Hasan

El jefe del Pentágono, Pete Hegseth, ha anunciado este miércoles su petición al presidente de Estados Unidos, Donald Trump, para que de su aprobación final a la ejecución del psiquiatra militar estadounidense Nidal Hasan, condenado a muerte por asesinar a trece soldados y de herir a otros 32 en la base militar de Fort Hood, en Texas, hace casi 16 años.

"Estoy totalmente comprometido a garantizar que se aplique la pena de muerte a Nidal Hasan. Este terrorista salvaje merece el castigo más severo que la ley permita por el tiroteo masivo de 2009 en Fort Hood. Las víctimas y los supervivientes merecen justicia sin demora", ha afirmado en declaraciones al periódico 'The Hill'.

De ser aprobada por la Casa Blanca, que no se ha pronunciado al respecto, sería la primera ejecución tras un juicio militar en más de seis décadas, después de que el exsoldado John Bennett fuese ahorcado en 1961 por violación e intento de asesinato de una menor en Austria.

Hasan se encuentra en el corredor de la muerte en el cuartel de Fort Leavenworth, en Kansas, desde que en 2013 fuese condenado a la pena capital tras ser declarado culpable de trece cargos de asesinato premeditado y 32 de intento de asesinato premeditado.

A principios de noviembre de 2009, este hombre hijo de inmigrantes palestinos y que sirvió durante dos décadas en el Ejército estadounidense, abrió fuego contra militares con una pistola semiautomática, matando a 13 personas, incluida una soldado embarazada.

En una carta difundida en 2017, Hasan admitió haber disparado alegando que "consideré a quienes intentaban ayudar a Estados Unidos a socavar el intento de los talibanes de establecer la sharía (en Afganistán) como enemigos de Dios y, por lo tanto, dignos de combatir".