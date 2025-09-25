Agencias

El Gran Premio de España de Fórmula 1 en Madrid ya ha recaudado "más de 25 millones de euros" en entradas

Por Newsroom Infobae

La presidenta de la Comunidad de Madrid, Isabel Díaz Ayuso, avanzó este jueves que el Gran Premio de España de Fórmula 1, que se celebrará a partir de 2016 y hasta 2035 en Madrid, ya ha recaudado "más de 25 millones de euros", después de vender "en unas semanas" más 45.000 entradas.

"El Gran Premio de España, que está al servicio de todos, en unas semanas ya ha vendido más de 45.000 entradas y se han recaudado más de 25 millones de euros. Algo nunca visto en un premio de Fórmula 1", expresó la presidenta regional en un desayuno informativo organizado por Nueva Economía Fórum.

Según informó la Comunidad de Madrid, desde que se pusieron a la venta las entradas, en apenas unas horas se ha vendido ya cerca del 50% del aforo de grada, por un valor de 25 millones de euros. La venta al público general se abrió este martes y en 12 horas se vendieron más de 20.000 entradas. El precio partió de los 195 euros, correspondiente a la zona de 'pelouse', y los 324 euros de la zona de grada.

Casi un 25% de las ventas ha sido fuera de España, después de una campaña en formatos singulares en Dubái, Nueva York, México y Japón. Del exterior, los principales compradores, por este orden, han sido Reino Unido (4%), México (3%) y Estados Unidos (2,5%).

