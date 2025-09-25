Agencias

EEUU reitera su respaldo al plan de autonomía marroquí y facilitará que empresas hagan negocios en el Sáhara

Por Newsroom Infobae

Guardar

Estados Unidos apoyará a las empresas estadounidenses que quieran hacer negocios en Marruecos, incluido el Sáhara Occidental, según ha anunciado este jueves el 'número dos' del Departamento de Estado, Christopher Landau, quien se reunió la víspera con el ministro de Exteriores marroquí, Naser Burita.

Según ha indicado en un mensaje en X, ambos aprovecharon su encuentro para discutir "oportunidades de ampliar la prosperidad" para los dos países.

En este sentido, Landau le hizo saber que la Administración de Donald Trump "apoyará a las empresas estadounidenses que busquen invertir y hacer negocios en todo Marruecos, incluido el Sáhara Occidental".

Respecto a la antigua colonia española, el subsecretario de Estado ha reiterado que "Estados Unidos reconoce la soberanía marroquí sobre el Sáhara Occidental" y "apoya la propuesta de autonomía genuina realizada por Marruecos como la única base para una solución justa y duradera".

Asimismo, ha instado "a las partes a negociar sin demora para lograr una solución mutuamente aceptable que lleve la prosperidad, la paz y la estabilidad a la región".

Cabe recordar que Estados Unidos reconoció la marroquinidad del Sáhara Occidental en diciembre de 2020, en la recta final del primer mandato de Donald Trump. Aquel reconocimiento se enmarcó en los Acuerdos de Abraham y vino acompañado de que Marruecos e Israel establecieron relaciones diplomáticas.

Temas Relacionados

EuropaPress

Últimas Noticias

Elon Musk se hace con un contrato del Gobierno de EEUU para ofrecer 'Grok' a las agencias federales

Elon Musk se hace con

Luis de la Fuente, sobre las quejas de Flick: "No me acuerdo ni me interesa"

Luis de la Fuente, sobre

Trump reclama a Erdogan que Turquía deje de comprar petróleo y gas a Rusia mientras abre la puerta a acuerdos

Trump reclama a Erdogan que

Torres acusa a Feijóo de "mentir" sobre menores migrantes y reprocha al PP que sus CCAA se opongan a la acogida

Torres acusa a Feijóo de

(Previa) Girona y Espanyol viven un derbi de dinámicas opuestas

(Previa) Girona y Espanyol viven