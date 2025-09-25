Dos detenidos por el robo de 30 toneladas de aceitunas de mesa y maquinaria agrícola en el Aljarafe

La Guardia Civil ha realizado diferentes dispositivos que han dado como resultado la detención de dos personas y la investigación de otras seis por sustraer maquinaria agrícola que iba a ser utilizada para la recolección de aceitunas, así como aceitunas de la variedad gordal y manzanilla. Además, se ha llevado a cabo la inmovilización de 30 toneladas de este fruto.

Estas actuaciones se encuentran enmarcadas en los operativos de prevención que la Guardia Civil establece en campaña de recolección de aceitunas, en coordinación con servicios de Guardería de Campo y agricultores, con el fin de dar respuesta a los delitos de hurto de aceitunas, destaca en una nota de prensa.

El primero de los dispositivos tuvo lugar a primeros de septiembre, antes del inicio de la campaña, tras tener conocimiento la Guardia Civil de una compraventa fraudulenta en la localidad de Aznalcázar mediante estafa bancaria de diez vareadoras y diversa maquinaria agrícola valorada en 18.000 euroa, que iban a ser utilizadas durante la recolección de aceitunas en la Vega del Guadalquivir.

Los ahora detenidos hicieron uso de documentos personales falsos, consiguiendo los investigadores localizar a los autores en Cantillana.

Otra de las operaciones tuvo lugar en el comienzo de recolección de aceituna de mesa, donde el Equipo Roca con el apoyo de Unidades de Seguridad Ciudadana de la Compañía de Sanlúcar la Mayor, estableció varios dispositivos con el objetivo de evitar sustracciones. La Guardia Civil interceptó a un total de seis personas que pretendían sustraer aceitunas en fincas de olivar de las localidades de Espartinas, Almensilla, Bormujos y Benacazón.

En algunos de los casos, los autores fueron interceptados en su huida, logrando recuperar la aceituna sustraída y devolverla a sus legítimos propietarios.

Otro de los dispositivos tuvo lugar días después, tras la realización de inspecciones en varios puestos de compra en el Aljarafe con el objetivo de controlar la compraventa de aceitunas. Como resultado, la Guardia Civil inmovilizó 30.000 kilos de aceitunas en puestos de compra de las localidades de Pilas y Sanlúcar la Mayor, por cometer sus propietarios infracciones graves a la Ley de calidad alimentaria, al carecer del Documento de Acompañamiento de Transporte (DAT), documento necesario para certificar su trazabilidad, dando conocimiento de la denuncia administrativa a la Oficina Comarcal Agraria (OCA).