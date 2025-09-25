Detenido un hombre en Israel tras amenazar con asesinar a Netanyahu

Las fuerzas de seguridad de Israel han detenido a un hombre acusado de amenazar con asesinar al primer ministro de Israel, Benjamin Netanyahu, después de irrumpir en una comisaría y declarar sus intenciones a los agentes.

"Un residente de Kiryat Gat fue arrestado después de entrar en una estación de policía y amenazar con asesinar al primer ministro", ha dicho la Policía israelí en un mensaje en su cuenta en la red social X, donde ha especificado que el hombre "declaró a los agentes que pretendía comprar un arma y disparar tres veces contra el primer ministro".

Los agentes procedieron al arresto del hombre, que fue interrogado en la misma comisaría antes de su encarcelamiento. El sospechoso, cuya identidad no ha trascendido, se encuentra bajo custodia a la espera de comparecer este mismo jueves ante un tribunal para su imputación.