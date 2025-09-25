Corea del Sur y Polonia acuerdan ampliar cooperación en defensa ante la guerra en Ucrania

Naciones Unidas, 24 sep (EFE).- El presidente surcoreano Lee Jae-myung y su homólogo polaco, Karol Nawrocki, acordaron este miércoles ampliar la cooperación en materia de defensa durante su primera cumbre bilateral, consolidando una asociación que se ha venido estrechando a raíz del conflicto entre Ucrania y Rusia.

"Ambos líderes reconocieron el continuo desarrollo de la cooperación bilateral en la industria de defensa, en particular en áreas como los tanques, y acordaron ampliarla para lograr resultados mutuamente beneficiosos para las empresas de ambos países", informó un comunicado la oficina presidencial surcoreana sobre la reunión, que tuvo lugar en Nueva York, en los márgenes de la Asamblea General de la ONU

Lee expresó su esperanza en que la colaboración se extienda también al programa de submarinos que impulsa Polonia, mientras que Nawrocki destacó que los tanques K2 surcoreanos están siendo entregados a Varsovia dentro de los plazos acordados.

Polonia se ha convertido en un destino clave de las exportaciones de defensa surcoreanas, con contratos multimillonarios que incluyen tanques K2, obuses autopropulsados K9, cazas ligeros FA-50 y sistemas lanzacohetes Chunmoo, además de planes para ensamblar parte de este armamento en territorio polaco.

Varsovia y Seúl firmaron en marzo un plan de acción hasta 2028 que convertirá a Polonia en el principal centro de ensamblaje de armamento comprado a Corea del Sur en Europa.

Polonia decidirá antes de fin de año la adjudicación de su programa de submarinos 'Orka', en el que participan dos conglomerados surcoreanos, Hanwha Ocean y HD Hyundai Heavy Industries.