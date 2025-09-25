Carney se reunirá esta semana en Londres con los líderes de cinco países, incluidos Reino Unido y España

El primer ministro de Canadá, Mark Carney, se reunirá esta semana en la capital británica, Londres, con sus homólogos de Reino Unido, Australia, España, Islandia y Dinamarca, en una visita que tendrá lugar este jueves y viernes y que está destinada a "profundizar los lazos comerciales" con estos países y la colaboración en materia de "seguridad global".

Así lo ha anunciado este miércoles su oficina, en un comunicado en el que ha precisado que estos encuentros tendrán lugar los días 26 y 27 de septiembre y que forman parte de los esfuerzos de Ottawa por "profundizar los lazos comerciales e impulsar la colaboración en prioridades cruciales de seguridad global, incluyendo una paz duradera en Europa y Oriente Próximo".

El jefe del Ejecutivo canadiense se reunirá asimismo en Londres con "líderes empresariales para desarrollar nuevas oportunidades económicas y alianzas que beneficien a los trabajadores y las empresas canadienses" en el marco de una política destinada a hacer frente a un "panorama global rápidamente cambiante".

El viaje incluye su asistencia a la Cumbre de Acción para el Progreso Global para "impulsar" políticas encaminadas a lograr un "crecimiento económico sostenible, garantizando el empoderamiento de los trabajadores canadienses y el éxito de nuestras empresas en este panorama geopolítico transformado".